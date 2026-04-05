Ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου που μετέφερε σιτάρι βυθίστηκε στην Αζοφική Θάλασσα με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο έναν Ρώσο αξιωματούχο.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία για τη διοίκηση των περιοχών που ελέγχει η Μόσχα στην περιφέρεια της Χερσώνας στην Ουκρανία, δήλωσε ότι εννέα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή. Πρόκειται για Ρώσους πολίτες.

Ένας βοηθός του πλοιάρχου είναι νεκρός και δύο άνθρωποι αγνοούνται, ανέφερε ο Σάλντο, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό, καθώς δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια της βύθισης.