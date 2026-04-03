Μια επίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις προκάλεσε χθες Παρασκευή διακοπή ρεύματος σε μέρος της περιφέρειας Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

1/2

The most noticeable strike was this, on a substation in the city. pic.twitter.com/WfA4cbfDY9 — Tim White (@TWMCLtd) April 3, 2026

«Υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε περιοχές στο νότιο τμήμα της Ζαπορίζια. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», ανέφερε στο Telegram ο Γεβγκένι Μπάλιτσκι, διευκρινίζοντας πως το γεγονός οφείλεται σε «εχθρική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της περιοχής».

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο που φέρεται να καταγράφει την επίθεση εναντίον υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στη Μελιτόπολη, όπου διακρίνεται ένα πύρινο μανιτάρι σε βιομηχανική ζώνη.

Melitopol, a substation was attacked pic.twitter.com/LZfPsIu3hY — PPN – PulsePoint News (@wogoa1) April 3, 2026

Η Ζαπορίζια είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες – οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα – τις οποίες η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, επτά μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα στον ουκρανικό νότο. Ωστόσο, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, τα στρατεύματα του Κιέβου έχουν απελευθερώσει ορισμένες κοινότητες στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.