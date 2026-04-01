Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο Κρίστιαν Σόντερς αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα επικεφαλής της UNRWA από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, ενόψει της λήξης της θητείας του Φίλιπ Λαζαρινί στις 30 Ιουνίου 2026.

Ο κ. Σόντερς ήταν ο Ειδικός Συντονιστής για τη βελτίωση της ανταπόκρισης των Ηνωμένων Εθνών στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Λαζαρινί για την «ακούραστη δέσμευση και εξαιρετική αφοσίωσή του στην UNRWA και στην ευημερία των Παλαιστινίων προσφύγων», επαναλαμβάνοντας παράλληλα την ισχυρή στήριξή του προς το προσωπικό της υπηρεσίας για το κρίσιμο έργο που επιτελεί στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι είναι κρίσιμης σημασίας τα κράτη-μέλη και οι λοιποί εταίροι να παραμείνουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη της UNRWA και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει σε μια ιδιαίτερα ασταθή περιφερειακή συγκυρία.

