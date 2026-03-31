Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη υπόθεση απασχόλησε το εφετείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς μια γυναίκα που είχε σεξουαλικές επαφές με πανομοιότυπους δίδυμους μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της.

Σύμφωνα με την απόφαση, ένας από τους δύο δίδυμους είχε καταχωρηθεί ως πατέρας στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, που αναφέρεται ως P. Ωστόσο, ο άλλος δίδυμος, μαζί με τη μητέρα, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να αναλάβει εκείνος τη γονική μέριμνα και να ανατραπεί προηγούμενη απόφαση οικογενειακού δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, σε σύνθεση με άλλους δύο ανώτερους δικαστές, εξήγησε ότι τα τεστ DNA επιβεβαίωσαν πως ο πατέρας είναι ένας εκ των δύο διδύμων, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ τους, καθώς είναι γενετικά πανομοιότυποι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 50% ο πατέρας που έχει δηλωθεί ήδη να είναι ο βιολογικός.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο δίδυμος που ήταν καταχωρημένος ως πατέρας δεν θα έχει πλέον γονική μέριμνα, μέχρι να εξεταστούν εκ νέου τα στοιχεία και να ληφθεί οριστική απόφαση. Παράλληλα, τα στοιχεία ταυτότητας του παιδιού, της μητέρας και των δύο ανδρών παραμένουν απόρρητα.

A woman who had sex with identical twins separately "within four days of each other" has been told by a panel of judges that it is "not possible" to identify which one is the father of her baby.



Σε προηγούμενη απόφαση είχε διαπιστωθεί ότι και οι δύο αδελφοί είχαν συνευρεθεί με τη γυναίκα μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συνελήφθη το παιδί, με αποτέλεσμα να θεωρείται εξίσου πιθανό να είναι ο καθένας από αυτούς ο πατέρας.

Ο δικαστής τόνισε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα ποιος από τους δύο είναι ο βιολογικός πατέρας, σημειώνοντας πως το γεγονός ότι κάτι δεν αποδεικνύεται δεν σημαίνει ότι αποδεικνύεται και το αντίθετο.

Όπως ανέφερε, ενδέχεται στο μέλλον η επιστήμη να δώσει απάντηση, όμως προς το παρόν αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς πολύ υψηλό κόστος. Έτσι, η «αλήθεια» για την πατρότητα του παιδιού παραμένει διπλή και όχι συγκεκριμένη.

Το δικαστήριο υπογράμμισε επίσης ότι η αβεβαιότητα αυτή δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού και ότι θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου από κατώτερο δικαστήριο αν θα πρέπει να δοθεί γονική μέριμνα σε έναν, και στους δύο ή σε κανέναν από τους διδύμους, όπως αναφέρει ο Guardian.