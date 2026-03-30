Η Sophie Poland από το Λίβερπουλ, πρώην Μάρτυρας του Ιεχωβά, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προετοιμασία για έκτακτα γεγονότα, ακόμα και για τον υποθετικό Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μητέρα ενός παιδιού εξηγεί ότι η πανδημία Covid και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι «ο κόσμος μπορεί να καταρρεύσει», οδηγώντας την να έχει πάντα έτοιμη μια τσάντα επιβίωσης.

Στο TikTok μοιράστηκε τα περιεχόμενα της τσάντας της, απαντώντας σε ερωτήσεις φίλων της για τις νυχτερινές εξόδους. Παρά το γεγονός ότι ο σύζυγός της, Daniel, 38 ετών, θεωρούσε ότι η προετοιμασία της είχε ξεφύγει όταν αγόρασε σκηνή έκτακτης ανάγκης και ταμπλέτες καθαρισμού νερού για 2.000 λίτρα, η Sophie πιστεύει ότι κάθε σπίτι πρέπει να διαθέτει μια «τσάντα επιβίωσης».

Η βασική τσάντα περιέχει πάνω από 50 αντικείμενα, όπως τρόφιμα μακράς διαρκείας, φάρμακα πρώτων βοηθειών, εργαλεία και είδη προσωπικής υγιεινής, όλα συναρμολογημένα με κόστος κάτω από τα 100 δολάρια. Παράλληλα διαθέτει δεύτερη τσάντα με ρούχα και εφεδρικά είδη, που δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει.

Η παιδική εκπαίδευση της Sophie ως Μάρτυρας του Ιεχωβά, όπου διδασκόταν να είναι πάντα έτοιμη για το τέλος του κόσμου, την έχει επηρεάσει βαθιά, αν και πλέον δεν ανήκει στη θρησκευτική κοινότητα. «Ακόμη κι αν δεν παίρνω έναν Αρμαγεδδών ή την Αποκάλυψη σοβαρά πια, είναι σημαντικό να έχεις τα βασικά έτοιμα για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό», δηλώνει.

Η Sophie Poland αποτελεί παράδειγμα για όσους θέλουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία για έκτακτες καταστάσεις χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία, αποδεικνύοντας ότι μια ολοκληρωμένη τσάντα επιβίωσης για WW3 μπορεί να είναι προσιτή και πρακτική.

Αυτά είναι τα είδη σύμφωνα με την γυναίκα από το Λίβερπουλ για να αντιμετωπίσει την Αποκάλυψη!