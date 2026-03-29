Ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, υποναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, προειδοποίησε για χτύπημα κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν».

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου “Αβραάμ Λίνκολν” εισέλθει στην εμβέλειά μας, θα δεχθεί πυρά από παράκτιους πυραύλους ως εκδίκηση για τους μάρτυρες του Ντένα», δήλωσε ο Σαχράμ Ιρανί.

Οι «μάρτυρες του Ντένα» είναι οι Ιρανοί ναύτες στη φρεγάτα του ιρανικού πολεμικού ναυτικού, η οποία βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανική τορπίλη σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Iran's Navy Commander, Rear Admiral Shahram Irani:



🔺 Once the Abraham Lincoln aircraft carrier strike group enters its range, it will be targeted with coastal missiles to avenge the Dena martyrs. pic.twitter.com/zpgWHj1KJV — Tehran Times (@TehranTimes79) March 29, 2026

Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς πεζοναύτες»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν χερσαία επίθεση, ενώ παράλληλα διεξάγουν δημόσια διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαπραγμάτευσης και διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», είπε ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να τους επιτεθούν και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε τους Ιρανούς να ενωθούν, τονίζοντας ότι η χώρα εμπλέκεται σε «έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο» που βρίσκεται «στο πιο κρίσιμο στάδιο».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», δήλωσε ακόμη.

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους χθες Σάββατο, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες.

Τέτοιες επιχειρήσεις δεν θα ισοδυναμούν με πλήρη εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με αυτούς τους αξιωματούχους, αλλά θα περιλαμβάνουν επιδρομές σε ιρανικό έδαφος από ειδικές δυνάμεις και άλλα στρατεύματα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες την άφιξη στη Μέση Ανατολή του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli, που θα ηγηθεί μιας ναυτικής δύναμης αποτελούμενης από «περίπου 3.500» ναύτες και πεζοναύτες.