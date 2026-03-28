Τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την Ουάσινγκτον, τη Βαλτιμόρη και περιοχές της Βιρτζίνια σταμάτησαν προσωρινά όλες τις πτήσεις το βράδυ της Παρασκευής, εξαιτίας έντονης μυρωδιάς χημικής ουσίας που εντοπίστηκε στο κέντρο ελέγχου πτήσεων, το οποίο διαχειρίζεται την κυκλοφορία προς τα εν λόγω αεροδρόμια.

Η Κρίστεν Άλσοπ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), δήλωσε ότι η εκκένωση του κέντρου Potomac Tracon προκάλεσε καθυστερήσεις, αλλά πρόσθεσε ότι «οι ελεγκτές επιστρέφουν στα καθήκοντά τους και η λειτουργία των αεροδρομίων αναμένεται να επανέλθει σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Βαλτιμόρης-Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση της FAA για απογείωση και προσγείωση είχε αρθεί, ωστόσο αναμένονται καθυστερήσεις και απόψε.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα στον μήνα που τα αεροδρόμια της περιοχής σταμάτησαν προσωρινά τις πτήσεις λόγω χημικής οσμής στις εγκαταστάσεις του Potomac, με την προηγούμενη διακοπή να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Η προσωρινή αναστολή επηρέασε το Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες, το Διεθνές Αεροδρόμιο Θέργκουντ Μάρσαλ, το αεροδρόμιο Σάρλοτσβιλ-Άλμπεμαρλ και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ρίτσμοντ στη Βιρτζίνια.