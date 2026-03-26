Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Τανζανία εξαιτίας κατολισθήσεων που προκλήθηκαν λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες η ανατολική Αφρική βρίσκεται αντιμέτωπη με καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 80 ανθρώπους και εκτόπισαν χιλιάδες κατοίκους στην Κένυα.

Στην Τανζανία, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν κατολισθήσεις που κατέστρεψαν σπίτια χθες Τετάρτη στην περιφέρεια Μπέια (νότια), όπως ανακοίνωσε ο Τζαφάρ Χάνιου, κυβερνήτης της επαρχίας Ρούνγκουε.

«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε 20 νεκρούς», δήλωσε ο Χάνιου σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας πως εντοπίστηκαν 18 πτώματα την Τετάρτη και άλλα δύο σήμερα. Μεταξύ των θυμάτων είναι «ένα νήπιο μόλις 18 μηνών», συμπλήρωσε ο Χάνιου, προτρέποντας τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως οι βροχές θα συνεχιστούν.

«Όσοι ζουν σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων, θα πρέπει να τις εγκαταλείψουν μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες», προειδοποίησε. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Τανζανίας προβλέπει έντονες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα μέχρι την προσεχή Τρίτη.