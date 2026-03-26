Αντιπροσωπεία Ρώσων βουλευτών έφτασε στις ΗΠΑ για συναντήσεις με Αμερικανούς βουλευτές, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κατά την πρώτη επίσκεψη του είδους που γίνεται από τότε που οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο είχαν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα αναφερόμενο σε αυτήν ότι αποτελεί μέρος ενός «πολύ απαραίτητου διαλόγου».

Η Μόσχα ελπίζει ότι πρώτα βήματα αυτού του είδους θα βελτιώσουν την επικοινωνία προς το συμφέρον και των δύο χωρών, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022 στην Ουκρανία, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωναν ότι οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον βρίσκονταν στο χειρότερο επίπεδο από οποιαδήποτε άλλη φορά μπορούσαν να θυμηθούν στη διάρκεια της ζωής τους. Οι δεσμοί βελτιώθηκαν από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και επεδίωξε τον τερματισμό του πολέμου.

Μεταξύ των νομοθετών που μετέχουν στην επίσκεψη στις ΗΠΑ, την οποία ανέφερε πρώτη η ρωσική εφημερίδα Βεντομόστι, βρίσκεται ο Βιατσεσλάβ Νικόνοφ, βουλευτής που είναι ο εγγονός του Βιατσεσλάβ Μόλοτοφ, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών του Ιωσήφ Στάλιν, σύμφωνα με πληροφορίες ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Ιζβέστια επικαλέστηκε ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα, σύμφωνα με την οποία Ρώσοι βουλευτές θα συναντηθούν με Αμερικανούς βουλευτές σήμερα και στη συνέχεια αύριο, Παρασκευή, θα έχουν συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η επίσκεψη αποτελεί «μέρος της εξομάλυνσης των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Αλεξέι Τσέπα, πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Δούμα (σ.σ.: η κάτω Βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου) στην Ιζβέστια.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ειδική πτήση από τη Ρωσία προσγειώθηκε στην Ουάσινγκτον και ότι οι Ρώσοι βουλευτές πιστεύεται ότι βρίσκονταν στην πτήση αυτή. Το Reuters δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές.

Η Ρεπουμπλικανή που είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άνα Παουλίνα Λούνα δήλωσε τον Ιανουάριο ότι είχε λάβει έγκριση από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για να συναντηθούν τέσσερις Ρώσοι βουλευτές με μέλη του Κογκρέσου.

Οι στενότερες σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα προκαλούν ανησυχίες στην Ουκρανία και στους Ευρωπαίους υποστηρικτές της, αλλά είναι ευπρόσδεκτες από το Κρεμλίνο.

Οι ΗΠΑ θέτουν ως όρο για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, στην περίπτωση σύναψης ειρηνευτικής συμφωνίας, την παραχώρηση από το Κίεβο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς στη Ρωσία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Reuters.