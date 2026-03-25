Η κεντροαριστερή συμμαχία υπό την πρωθυπουργό και επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μέτε Φρέντεριξεν, αναδείχθηκε πρώτη στις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη Δανία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν δώσει νωρίτερα και τα exit polls.

Η συμπολιτευόμενη παράταξη εξασφαλίζει 84 έδρες από τις συνολικά 179 του κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα πλήρη αποτελέσματα στη μητροπολιτική Δανία, στα οποία αναμένεται να προστεθεί μια έδρα στις νήσους Φερόε, ενώ συμμαχία της δεξιάς παραμένει δεύτερη δύναμη με 77.

Οι Μετριοπαθείς (κεντρώοι), υπό τον υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λούκε Ράσμουσεν, εξασφαλίζουν 14 έδρες και θα διαδραματίσουν κατά συνέπεια αποφασιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης.