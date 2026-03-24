Ένας 15χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε ιδιωτικό σχολείο στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, αφαιρώντας τη ζωή από δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις αρχές. Ο ανήλικος δράστης έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο ιδιωτικό σχολείο Μακαρένκο, στην πόλη Λάσαρο Κάρδενας.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, οι δυο γυναίκες έφεραν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες. Εντοπίστηκαν νεκρές και ο δράστης συνελήφθη.

🚨#Alerta en el puerto de Lázaro Cárdenas #Michoacán un estudiante de preparatoria de 15 años asesinó a una maestra y una auxiliar administrativo de su escuela.



El presunto asesino ya fue detenido por las autoridades municipales, en el ataque contra las maestras utilizó un fusil… pic.twitter.com/Wl2Z259DSf — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) March 24, 2026

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, νεκρές είναι «μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού» του σχολείου.

Η εισαγγελία της πολιτείας δεν διευκρίνισε τις θέσεις που είχαν οι δύο γυναίκες στο σχολείο.

Οι δείκτες εγκληματικότητας στην πολιτεία Μιτσοακάν είναι από τους υψηλότερους σε ολόκληρο το Μεξικό, καθώς στην περιοχή δρουν καρτέλ ναρκωτικών και άλλες συμμορίες που επιδίδονται σε απαγωγές με στόχο να αποσπάσουν λύτρα.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία δεν είναι συνηθισμένες στο Μεξικό, παρά τα υψηλά ποσοστά βίας που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα.