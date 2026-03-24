Άνοιξαν οι κάλπες στη Δανία σήμερα για τις βουλευτικές εκλογές, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν να φαίνεται ότι θα κερδίσει τρίτη θητεία χάρη στην αντίσταση που προέβαλε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία.

«Η σύνθεση της μελλοντικής κυβέρνησης είναι πολύ αβέβαιη, αλλά είναι πιθανό ότι τελικά η Φρέντερικσεν θα είναι επικεφαλής», δήλωσε στο AFP η Ελίζαμπετ Σβάνε, πολιτική αναλύτρια της εφημερίδας Politiken. «Ο κόσμος μπορεί να μην τη συμπαθεί πραγματικά, αλλά τη θεωρεί μια καλή ηγέτιδα», πρόσθεσε.

Η 48χρονη Φρέντερικσεν, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που ηγείται της κυβέρνησης της Δανίας από το 2019, αντιστάθηκε στις βλέψεις του Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία και οι Δανοί αναγνώρισαν τις ηγετικές της ικανότητες, σχολίασε η Σβάνε.

«Πρόκειται για μια προσωπικότητα που συσπειρώνει σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια όπου οι Δανοί ανησυχούν: υπάρχουν η Γροιλανδία, η Ουκρανία, τα drones που πετούν πάνω από τη χώρα», εξήγησε η αναλύτρια.

Εξάλλου «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια δεξιά κυβέρνηση, επειδή θα έπρεπε να συγκεντρώσει κόμματα από την άκρα δεξιά έως και πιο κεντρώα, τα οποία δεν έχουν πολύ καλές σχέσεις με την άκρα δεξιά», λέει ο Όλε Βέβερ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν ελαφρύ προβάδισμα εννέα εδρών στο μπλοκ της αριστεράς έναντι της δεξιάς, αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των 179 εδρών στο κοινοβούλιο της Δανίας.

Οι τέσσερις έδρες των εδαφών -δύο της Γροιλανδίας και δύο των νησιών Φερόε- θα μπορούσαν να αλλάξουν την ισορροπία, όπως και οι βουλευτές του κόμματος των Μετριοπαθών, πρόεδρος του οποίου είναι ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος της Δανίας και πρέπει ως τέτοιο να τη φροντίσουμε»

Στο Νούουκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, η προεκλογική εκστρατεία έχει προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι συνήθως. Απόδειξη: περισσότεροι από 20 υποψήφιοι δίνουν μάχη για τις δύο έδρες στο κοινοβούλιο.

«Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν με κάποιο τρόπο την κατεύθυνση για το τι θα ακολουθήσει», δήλωσε ο Γιούνο Μπέρτελσεν, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του αυτονομιστικού κόμματος Naleraq, το οποίο τάσσεται υπέρ μιας ταχείας ρήξης με την Κοπεγχάγη και του οποίου τα μέλη έχουν συναντηθεί με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν ανησυχούμε για τον Τραμπ. Κοιτάμε πέρα από αυτόν», ισχυρίστηκε ο Μπέρτελσεν, καταγγέλλοντας όσους «υποκινούν φόβους».

Για την υπουργό Δικαιοσύνης, Ορυκτών Πόρων και Οικονομικών Υποθέσεων Νάαζα Νατάνιλσεν, υποψήφια του αριστερού κόμματος IA, ο φόβος των ΗΠΑ έχει βρεθεί στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας.

«Οι ΗΠΑ επέδειξαν τέτοια επιθετικότητα που παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον για την προσπάθεια να ακουστεί το αφήγημα της Γροιλανδίας στο δανικό κοινοβούλιο», σημείωσε.

Στην ηπειρωτική Δανία οι ψηφοφόροι δηλώνουν ότι δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη δανέζικη πολιτική αναφορικά με τη Γροιλανδία.

«Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος της Δανίας και πρέπει ως τέτοιο να τη φροντίσουμε, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα σκεφτώ την ώρα που είναι να ψηφίσω», σχολίασε ο 21χρονος Κλέμενς Ντουβάλ Τόμσεν.

Στο επίκεντρο η μετανάστευση

Στη Δανία, μια ευημερούσα χώρα με 6 εκατομμύρια κατοίκους, η προεκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε κυρίως σε εσωτερικά ζητήματα όπως το κόστος ζωής, το κράτος πρόνοιας και το περιβάλλον.

«Τα κόμματα της αριστεράς κατάφεραν να αναγάγουν το πόσιμο νερό σε μείζον ζήτημα των εκλογών», σχολίασε η Σβάνε. Το πόσιμο νερό έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα λόγω των απορροών των ζώων.

Το δανέζικο μοντέλο εντατικής γεωργίας, ιδίως της χοιροτροφίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας.

Εξάλλου, μπροστά σε μια ισχυρή ακροδεξιά, οι Σοσιαλδημοκράτες επικεντρώθηκαν και στο θέμα της μετανάστευσης υποστηρίζοντας την περαιτέρω αυστηροποίηση των κανόνων σε αυτό το θέμα με 18 νέες προτάσεις.

Η απερχόμενη πρωθυπουργός χαρακτήρισε «δίκαιη» την πρόταση να στερείται της μη απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης οποιοσδήποτε αλλοδαπός ή άτομο ξένης καταγωγής που έχει εκφράσει απειλές ή έχει ασκήσει βία εναντίον ιατρικού προσωπικού.

Το παραδοσιακό κόμμα της άκρας δεξιάς, το Δανικό Λαϊκό Κόμμα (DF), το οποίο στηρίζει την κατάργηση των μόνιμων αδειών παραμονής, εκτίμησε ότι οι προτάσεις αυτές δεν αρκούν.

Οι κάλπες στην ηπειρωτική Δανία κλείνουν στις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας), οπότε και θα δοθούν στη δημοσιότητα τα exit polls, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.