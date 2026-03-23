Με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εκφράζοντας την ανησυχία του για την εξάπλωση του πολέμου του Ιράν στην Κασπία Θάλασσα.

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε απαράδεκτες τις επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Μπουσέρ, επισημαίνοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο και ρωσικό προσωπικό, ενώ «εγκυμονούν σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή».

Παράλληλα, εκφράστηκε κοινή ανησυχία για την επέκταση της σύγκρουσης προς την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας. Η ρωσική πλευρά τόνισε την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών και προώθησης πολιτικής λύσης που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, κυρίως του Ιράν, σημειώνοντας ότι αυτή θα είναι και η στάση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο Αραγτσί ευχαρίστησε τη ρωσική ηγεσία για τη διπλωματική και ανθρωπιστική στήριξη προς το Ιράν, σύμφωνα με το Anadolu.