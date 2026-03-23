Φλέγεται για τέταρτη εβδομάδα η Μέση Ανατολή, όπου και σήμερα σημειώνονται εκρήξεις και εκτοξεύονται πύραυλοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πριν από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) το πρωί της Δευτέρας 23/3 ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων του Ιράν που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ».

«Επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή» πρόσθεσε.

Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κτίρια στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν

Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν (βορειοδυτικά) και συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών αναζητούν θύματα στα συντρίμμια, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.

Δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ριάντ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το πρωί ότι εκτοξεύτηκαν δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ, εκ των οποίων ένας αναχαιτίστηκε και ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές στην πρωτεύουσα του Ιράν, την 24η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μέσω Telegram ένδεκα λεπτά μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.