Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους του Βερολίνου, ζητώντας αυστηρότερο πλαίσιο για τη σεξουαλική βία στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση των deepfakes. Οι διοργανωτές μίλησαν για ελλείψεις στη νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία έχει ξεπεράσει τα υφιστάμενα νομικά εργαλεία.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από τη «Φεμινιστική Λέσχη Μάχης», με αφορμή καταγγελία που ήρθε στο φως μέσω του περιοδικού Der Spiegel. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η παρουσιάστρια και ηθοποιός Κολίν Φερνάντες κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της Κρίστιαν Ούλμε για «συστηματική καμπάνια» σε βάρος της επί σειρά ετών.

Όπως περιγράφεται, δημιουργήθηκαν ψεύτικοι λογαριασμοί, ενώ αναρτήθηκαν κατασκευασμένες εικόνες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και περιεχόμενο σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση που πυροδότησε αντιδράσεις

Η ίδια η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι απευθύνθηκε αρχικά στη δικαιοσύνη στη Μαγιόρκα, εξηγώντας πως «η Ισπανία προσφέρει τα αναγκαία νομικά μέσα». Το στοιχείο αυτό επανήλθε και στη διαδήλωση, όπου διατυπώθηκε αίτημα για υιοθέτηση αντίστοιχου μοντέλου και στη Γερμανία.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε ευρεία κινητοποίηση, με πρόσωπα από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο να εκφράζουν στήριξη προς την καταγγέλλουσα και να ζητούν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο.

Νέο νομοσχέδιο για τα deepfakes

Η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφανι Χούμπιγκ, ανακοίνωσε ότι προωθείται άμεσα νομοθετική παρέμβαση, επισημαίνοντας την αύξηση περιστατικών που σχετίζονται με την ψηφιακή κακοποίηση, κυρίως εις βάρος γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που ετοιμάζεται για την Bundestag θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα λεγόμενα «πορνογραφικά deepfakes», δηλαδή υλικό που δημιουργείται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χωρίς συναίνεση.

Παράλληλα, εξετάζεται η απαγόρευση χρήσης εικόνων από ιδιωτικούς χώρους, όπως αποδυτήρια, παραλίες ή σάουνες, όταν δεν υπάρχει άδεια από τα πρόσωπα που απεικονίζονται.

Η διαδικασία αναμένεται να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς, καθώς η πίεση για ρυθμίσεις στον τομέα της ψηφιακής βίας αυξάνεται, ενώ η δημόσια συζήτηση γύρω από τον ψηφιακό βιασμό παραμένει σε εξέλιξη.