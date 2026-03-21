Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM), ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, δήλωσε ότι το διάστημα των τριών εβδομάδων που διεξάγωνται οι επιχειρήσεις στο Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει πάνω από 8.000 στρατιωτικούς στόχους και 130 σκάφη του Ιράν, κάτι που χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη εξόντωση ναυτικού σε διάστημα τριών εβδομάδων από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Καταστρέφουμε χιλιάδες ιρανικούς πυραύλους, προηγμένα επιθετικά drones και ολόκληρο το ναυτικό του Ιράν, το οποίο χρησιμοποιούν για να παρενοχλούν τη διεθνή ναυτιλία», δήλωσε ο Κούπερ, προσθέτοντας ότι ο στρατός έχει καταστρέψει βάσεις πληροφοριών και σταθμούς ραντάρ που είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της ιρανικής ακτής.

«Το ναυτικό τους δεν πλέει, τα τακτικά μαχητικά τους δεν πετούν και έχουν χάσει την ικανότητα να εκτοξεύουν πυραύλους και drones με τους υψηλούς ρυθμούς που παρατηρήθηκαν στην αρχή της σύγκρουσης», είπε, προσθέτοντας: «Η πρόοδός μας είναι προφανής».

Επιπλέον, ο Κούπερ ανέφερε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X ότι οι ΗΠΑ έριξαν βόμβες βάρους 5.000 λιβρών σε υπόγειες εγκαταστάσεις που ήταν κρυμμένες κοντά στις ακτές του Ιράν και σημείωσε πως η ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί τα Στενά του Ορμούζ έχει «υποβαθμιστεί» μετά τον βομβαρδισμό, αυτή την εβδομάδα.

«Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιούσε την ενισχυμένη υπόγεια εγκατάσταση για να αποθηκεύει διακριτικά πυραύλους κρουζ κατά πλοίων, κινητούς εκτοξευτές πυραύλων και άλλο εξοπλισμό που παρουσίαζε κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία. Δεν καταστρέψαμε μόνο την εγκατάσταση, αλλά και κέντρα υποστήριξης πληροφοριών και αναμεταδότες ραντάρ πυραύλων που χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση των κινήσεων των πλοίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2026

«Ως αποτέλεσμα, η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτό έχει υποβαθμιστεί, και δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε.

«Η επιχειρησιακή μου εκτίμηση παραμένει: η μαχητική ικανότητα του Ιράν μειώνεται σταθερά καθώς οι επιθετικές μας επιθέσεις εντείνονται», ανέφερε ακόμα ο επικεφαλής της CENTCOM.