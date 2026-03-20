Το Εθνικό Σχέδιο Νερού 2026–2035 της Τουρκίας δεν πρέπει να διαβαστεί απλώς ως ένα διοικητικό ή περιβαλλοντικό κείμενο. Τυπικά, παρουσιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αναφορές στην αποδοτικότητα, στην κλιματική προσαρμογή, στη δημόσια υγεία και στον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Στην ουσία, όμως, αποτυπώνει κάτι ευρύτερο: τη σταδιακή αναβάθμιση του νερού από πεδίο δημόσιας διοίκησης σε εργαλείο κρατικής ισχύος.

Αυτό είναι το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει πλέον το νερό μόνο ως φυσικό πόρο που πρέπει να προστατευθεί. Το εντάσσει σε μια ευρύτερη λογική εθνικής ανθεκτικότητας, ελέγχου κρίσιμων υποδομών και ενίσχυσης της περιφερειακής της θέσης. Το γεγονός ότι το σχέδιο συνδέει το νερό με την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη, την κλιματική πίεση, τις φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση κρίσεων δείχνει ότι η Άγκυρα βλέπει το υδάτινο ζήτημα μέσα από πρίσμα υψηλής πολιτικής.

Από τη διαχείριση πόρων στην ενίσχυση κρατικού ελέγχου

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του σχεδίου είναι η έμφαση στην ενίσχυση του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου. Η Τουρκία επιδιώκει πιο συγκεντρωτικό συντονισμό, ενίσχυση της διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής, αυστηρότερη παρακολούθηση και καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, αυτό μπορεί να παρουσιαστεί ως αναγκαίος εκσυγχρονισμός. Σε ένα δεύτερο, όμως, σημαίνει κάτι πιο ουσιαστικό: μεγαλύτερη δυνατότητα του κράτους να παρακολουθεί, να ρυθμίζει και να κατανέμει έναν όλο και πιο σπάνιο πόρο. Και σε μια εποχή λειψυδρίας, ο έλεγχος της κατανομής δεν είναι ουδέτερος διοικητικός μηχανισμός. Είναι μορφή ισχύος.

Αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί καχυποψία. Η ενίσχυση της κρατικής ικανότητας στην Τουρκία δεν αφορά μόνο την αποτελεσματικότητα. Αφορά και τη δημιουργία υποδομής εξουσίας πάνω σε έναν πόρο που γίνεται ολοένα πιο κρίσιμος για την οικονομία, τη γεωργία, την κοινωνική σταθερότητα και τις διεθνείς σχέσεις.

Η λειψυδρία ως πρόσχημα και ως ευκαιρία ισχύος

Το σχέδιο αναγνωρίζει ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση λόγω κλιματικής αλλαγής, ανισοκατανομής αποθεμάτων, αυξημένης ζήτησης και εποχικών μεταβολών. Προβλέπει καλύτερη ρύθμιση ταμιευτήρων, αποδοτικότερη χρήση νερού και, όπου χρειάζεται, μεταφορά νερού μεταξύ λεκανών.

Όλα αυτά μπορούν να παρουσιαστούν ως τεχνικές απαντήσεις σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ωστόσο, παράγουν και ένα σαφές γεωπολιτικό αποτέλεσμα: αυξάνουν την ικανότητα της Άγκυρας να αποφασίζει πού θα πάει το νερό, πότε θα πάει και υπό ποιους όρους θα κατανεμηθεί.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι τέτοιου είδους δυνατότητες δεν παραμένουν ποτέ αποκλειστικά τεχνικές. Όταν ένα κράτος αποκτά μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης, ρύθμισης και ανακατεύθυνσης υδάτων, δεν κερδίζει μόνο αποτελεσματικότητα. Κερδίζει και διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Και σε μια περιοχή όπου οι εξαρτήσεις είναι άνισες, το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα μπορεί εύκολα να λάβει χαρακτηριστικά πίεσης.

Το πλεονέκτημα της ανάντη δύναμης

Η γεωπολιτική διάσταση του σχεδίου γίνεται ακόμη πιο έντονη αν ληφθεί υπόψη η θέση της Τουρκίας ως ανάντη χώρας σε κρίσιμα διασυνοριακά υδάτινα συστήματα. Για χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ, το θέμα δεν είναι μόνο η συνολική ποσότητα νερού, αλλά και ο χρόνος άφιξης, η σταθερότητα των ροών, η δυνατότητα πρόβλεψης και οι όροι υπό τους οποίους γίνεται η διαχείριση.

Από αυτή την άποψη, το νέο σχέδιο της Τουρκίας δεν είναι αθώο. Δεν ανακοινώνει ανοιχτά ότι θα χρησιμοποιήσει το νερό ως μέσο πίεσης. Όμως ενισχύει ακριβώς τις θεσμικές, τεχνικές και διοικητικές δυνατότητες που θα της επέτρεπαν, εφόσον το επιλέξει, να ασκήσει τέτοια πίεση με πιο αποτελεσματικό και λιγότερο ορατό τρόπο.

Εδώ βρίσκεται και ο πυρήνας της καχυποψίας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι δηλωμένες προθέσεις μιας χώρας. Είναι και οι δυνατότητες που οικοδομεί. Και η Τουρκία, μέσα από αυτό το σχέδιο, οικοδομεί δυνατότητες που μπορούν να μετατραπούν σε μοχλό επιρροής ή ακόμη και σε έμμεσο εργαλείο εξαναγκασμού απέναντι σε πιο ευάλωτους γείτονες.

Από την ανθεκτικότητα στο leverage πίεσης

Η πιο προσεκτική ανάγνωση είναι ότι η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει τη στρατηγική της ως απλή απάντηση στις περιβαλλοντικές πιέσεις. Αυτό είναι εν μέρει αληθές. Όμως η γραμμή που χωρίζει την ανθεκτικότητα από το leverage είναι λεπτή.

Υποδομές, ταμιευτήρες, μηχανισμοί παρακολούθησης, νέα θεσμικά σχήματα και ψηφιακά εργαλεία μπορεί να παρουσιάζονται ως μέσα καλύτερης διαχείρισης. Στην πράξη, όμως, συγκροτούν ένα πλέγμα ελέγχου. Και όταν αυτό το πλέγμα ελέγχου βρίσκεται στα χέρια μιας ανάντη δύναμης, με μακρά παράδοση χρήσης των περιφερειακών ανισορροπιών προς όφελός της, η ανησυχία δεν είναι θεωρητική.

Η Τουρκία δεν χρειάζεται να μιλήσει ανοιχτά για «οπλοποίηση» του νερού για να αποκτήσει πλεονέκτημα. Αρκεί να ενισχύσει την ικανότητά της να διαμορφώνει συνθήκες εξάρτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πίεση δεν εκδηλώνεται πάντα με άμεσες απειλές. Μπορεί να εκδηλωθεί μέσω της διαχείρισης της αβεβαιότητας, της ασυμμετρίας και της επιλεκτικής χρήσης ενός κρίσιμου πόρου.

Η ψηφιακή παρακολούθηση ως πολλαπλασιαστής ισχύος

Ιδιαίτερη σημασία έχει η έμφαση του σχεδίου στην ψηφιακή διακυβέρνηση και στην παρακολούθηση μέσω δεδομένων. Η ανάπτυξη εργαλείων που επιτρέπουν στο κράτος να μετρά κατανάλωση, να προβλέπει ελλείψεις, να διαμορφώνει προτεραιότητες και να ελέγχει τη ροή πληροφοριών γύρω από το νερό, ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές του.

Αυτό παρουσιάζεται ως τεχνολογικός εκσυγχρονισμός. Όμως η πληροφορία σε συνθήκες λειψυδρίας είναι και εργαλείο ισχύος. Όσο καλύτερα ένα κράτος γνωρίζει πού υπάρχει πίεση, πού υπάρχουν ελλείψεις και ποια σημεία είναι πιο ευάλωτα, τόσο μεγαλύτερη ευχέρεια αποκτά να χαράσσει πολιτική όχι μόνο αμυντικά αλλά και επιθετικά, εφόσον το θελήσει.

Με αυτή την έννοια, η ψηφιοποίηση της διαχείρισης νερού δεν είναι απλώς τεχνική αναβάθμιση. Είναι πολλαπλασιαστής κυριαρχικού ελέγχου.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο

Για την Ελλάδα, το σχέδιο δεν δημιουργεί άμεση κρίση αντίστοιχη με όσα ισχύουν για τη Συρία και το Ιράκ. Παρ’ όλα αυτά, αποκαλύπτει μια ευρύτερη τουρκική λογική: τη συστηματική ένταξη φυσικών πόρων, υποδομών, δεδομένων και θεσμικού ελέγχου σε μια συνολική στρατηγική ισχύος.

Αυτό έχει σημασία για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου η κλιματική πίεση, η λειψυδρία και η ασφάλεια των κρίσιμων πόρων θα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η χώρα που προσαρμόζεται πιο νωρίς και οργανώνεται πιο αποτελεσματικά δεν κερδίζει μόνο εσωτερική ανθεκτικότητα. Κερδίζει και περιφερειακό βάρος.

Στην περίπτωση της Τουρκίας, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ενίσχυση της ανθεκτικότητας δεν μπορεί να διαβαστεί αφελώς. Η εμπειρία δείχνει ότι η Άγκυρα συχνά μετατρέπει τις διοικητικές και επιχειρησιακές της δυνατότητες σε πολιτικά εργαλεία πίεσης. Επομένως, το νέο σχέδιο νερού δεν πρέπει να ιδωθεί απλώς ως ουδέτερη περιβαλλοντική πολιτική, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής συσσώρευσης leverage.

Μια σιωπηλή αλλά ανησυχητική μετατόπιση

Το Εθνικό Σχέδιο Νερού 2026–2035 δεν αποτελεί ανοιχτή διακήρυξη επιθετικής πρόθεσης. Δεν δηλώνει ρητά ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει το νερό ως μέσο εξαναγκασμού. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό.

Το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.

Η Άγκυρα οικοδομεί σταδιακά ένα πλέγμα θεσμών, υποδομών, δεδομένων και μηχανισμών κατανομής που της επιτρέπει να ελέγχει όλο και καλύτερα έναν στρατηγικό πόρο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία θα οξύνει τις ανισορροπίες, αυτή η δυνατότητα δεν είναι απλώς πλεονέκτημα διαχείρισης. Είναι δυνητικό εργαλείο πίεσης.

Αυτός είναι και ο λόγος που το σχέδιο πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη καχυποψία απ’ όση αφήνει να εννοηθεί η τεχνοκρατική γλώσσα του. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η Τουρκία θέλει σήμερα να μετατρέψει το νερό σε μέσο εκβιασμού. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι ότι χτίζει μεθοδικά τις δυνατότητες για να το κάνει αύριο.