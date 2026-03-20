Η οικογένεια ενός ζευγαριού Βρετανών που κρατείται στο Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δύο κρατούμενοι χρησιμοποιούνται ως «ανθρώπινες ασπίδες» κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για αποτυχία να σημειώσει πρόοδο στην προσπάθεια απελευθέρωσής τους.

Η Λίντσεϊ και ο Κρεγκ Φόρμαν καταδικάστηκαν πέρυσι σε 10 χρόνια φυλάκισης, αφού οι ιρανικές αρχές τους απήγγειλαν κατηγορίες για κατασκοπεία, τις οποίες οι ίδιοι αρνούνται.

Σύμφωνα με την οικογένεια, το ζευγάρι χρησιμοποιείται ως «αποτελεσματικές ανθρώπινες ασπίδες», ενώ ανέφεραν ότι έκρηξη κοντά στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη προκάλεσε ζημιές, σπάζοντας τζάμια στο θάλαμο του Κρεγκ Φόρμαν και ρίχνοντας σοβάδες πάνω σε κρατούμενους, οι οποίοι έσπευσαν να καλυφθούν κάτω από τα κρεβάτια τους.

«Οι γονείς μου ζουν κάτω από έναν “βόμβο drones”, τον συνεχή και βασανιστικό θόρυβο 600 μηχανών στον ουρανό», δήλωσε ο Τζο Μπένετ, γιος της Λίντσεϊ Φόρμαν, σε ανακοίνωσή του. «Μοιράζονται μικρά ορθογώνια κελιά με αρουραίους και κατσαρίδες, κοιμούνται σε μεταλλικά κρεβάτια χωρίς στρώματα και βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς σωματικού πόνου», συμπληρώνει.

Το ζευγάρι συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ταξίδευε μέσω Ιράν με μοτοσικλέτες στο πλαίσιο ενός ταξιδιού γύρω από τον κόσμο. Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν την κράτησή τους με κατηγορίες για κατασκοπεία.

Ο Τζο Μπένετ έχει ασκήσει πιέσεις προς τη βρετανική κυβέρνηση για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των γονιών του, σύμφωνα με το al-monitor. Σε συνέδριο για αυθαίρετες κρατήσεις στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα, δήλωσε ότι οι γονείς του αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσφέρει «σχεδόν ανύπαρκτη» υποστήριξη, πέρα από βασική πρακτική βοήθεια.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει καταδικάσει την ποινή των Φόρμαν ως «εντελώς αδικαιολόγητη» και έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να πιέζει για την απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, ο Μπένετ ανέφερε ότι η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, του προσέφερε μόνο «καθυστέρηση και αβεβαιότητα» κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν αυτή την εβδομάδα.