Τρία αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 Lancer προσγειώθηκαν στη βάση RAF Fairford στο Γκλόστερ, ενισχύοντας τις προετοιμασίες των ΗΠΑ για την επιχείρηση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει περιγράψει ως «το μεγάλο χτύπημα» κατά του Ιράν.

Β-1 λίγα λεπτά μετά την προσγείωσή του στη βάση της RAF στο Γκλόστερ

Τα αεροσκάφη αυτά, ικανά να μεταφέρουν έως και 24 πυραύλους κρουζ το καθένα, συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ισχυρών συμβατικών βομβαρδιστικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ένα από αυτά φέρει το συμβολικό όνομα «Symphony of Destruction» (Συμφωνία Καταστροφής).

Συνεργασία ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου

Η άφιξη των B-1 έγινε μετά την έγκριση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για «αμυντικές αμερικανικές επιχειρήσεις» που θα εκκινούν από βρετανικά αεροδρόμια, στοχεύοντας σε ιρανικές βάσεις πυραύλων. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει εντατικές αεροπορικές επιθέσεις, με τη βάση της RAF Fairford να αναμένεται να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερα αμερικανικά βομβαρδιστικά τις επόμενες μέρες.

Ένα τέταρτο B-1 και ένα μεταγωγικό C-5 Super Galaxy προσγειώθηκαν επίσης, μεταφέροντας εξοπλισμό στρατιωτικού βάρους, όπως άρματα μάχης M1 Abrams και ελικόπτερα Apache.

Ικανότητες και ρόλος των B-1 Lancer

Τα B-1 Lancer μπορούν να πραγματοποιούν αποστολές μεγάλης ακτίνας χωρίς ανίχνευση, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες όπλων ακριβείας και συμβατικών. Κάθε αεροσκάφος ζυγίζει 86 τόνους και αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 900 μιλίων/ώρα, ενώ διαθέτει προηγμένα ραντάρ, GPS, ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολών και μηχανισμούς παραπλάνησης.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ περιγράφει τα B-1 ως τη ραχοκοκαλιά της μακράς ακτίνας δύναμης βομβαρδιστικών, ικανά να «ρίξουν τεράστιες ποσότητες όπλων σε οποιονδήποτε αντίπαλο, οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε στιγμή».

Τα χαρακτηριστικά του Β-1

Το Rockwell (τώρα μέρος της Boeing) Β-1 Lancer είναι ένα τετρακινητήριο Αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος με οπισθοκλινείς πτέρυγες μεταβλητής γεωμετρίας που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών (USAF).

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960 προέβλεπε ένα υπερηχητικό βομβαρδιστικό με ταχύτητα Mach 2, καθώς και επαρκής εμβέλεια και ωφέλιμο φορτίο ώστε να αντικαταστήσει το Boeing B-52 Stratofortress. Εξελίχθηκε στο Β-1Β, βομβαρδιστικό αεροσκάφος κυρίως χαμηλού επιπέδου διείσδυσης με μεγάλη εμβέλεια και δυνατότητα ταχύτητας Mach 1,25 σε μεγάλο υψόμετρο.

Η αρχική έκδοση B-1A αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, αλλά η παραγωγή του ακυρώθηκε, και μόνο τέσσερα πρωτότυπα κατασκευάστηκαν. Η ανάγκη για μια νέα πλατφόρμα ήρθε στην επιφάνεια για άλλη μια φορά στις αρχές του 1980, και το αεροσκάφος επανήλθε με την έκδοση B-1B εστιασμένο στη χαμηλού επίπεδου διείσδυση και τον βομβαρδισμό. Ωστόσο, από αυτό το σημείο η εξέλιξη της τεχνολογίας stealth υποσχόταν ένα αεροσκάφος με δραματικά βελτιωμένες ικανότητες. Η παραγωγή προχώρησε και η έκδοση Β λειτούργησε πριν από το «Advanced Technology Bomber» (το B-2 Spirit), κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, που τα Β-52 ήταν όλο και πιο ευάλωτα.

Το Β-1Β μπήκε σε υπηρεσία το 1986 με την USAF Strategic Air Command ως πυρηνικό βομβαρδιστικό. Στη δεκαετία του 1990, το Β-1Β μετατράπηκε σε συμβατικό βομβαρδιστικό. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχη κατά την Επιχείρηση Desert Fox το 1998 και ξανά κατά τη διάρκεια της δράσης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο το επόμενο έτος. Το Β-1Β έχει υποστηρίξει τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Το B-1 πήρε μέρος στην επιχείρηση Inherent Resolve (μια στρατιωτική επιχείρηση από τις ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συριά) εναντίον ισλαμιστών τρομοκρατών στη Συριά. Από το Αύγουστο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 το Β-1 ήταν υπεύθυνο για το 8% των στόχων που καταστράφηκαν στο έδαφος από τη πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ.Το Lancer είναι υπερηχητικό μεγάλης εμβέλειας στην δύναμη βομβαρδιστικών της USAF, μαζί με το υποηχητικά B-52 και το Northrop Grumman B-2 Spirit. Το βομβαρδιστικό είναι κοινώς γνωστό ως “Bone” (από τα αρχικά “B-One”). Με την απόσυρση του General Dynamics/Grumman EF-111A Raven το 1998 και του Grumman F-14 Tomcat, το 2006, το Β-1Β είναι το μόνο ενεργό αεροσκάφος του στρατού των ΗΠΑ που διαθέτει πτέρυγες μεταβλητής γεωμετρίας. Το Β-1Β αναμένεται να συνεχίσει να υπηρετεί έως την δεκαετία του 2030, όταν πρόκειται να αντικατασταθεί από το Next-Generation Bomber

Προειδοποίηση για «Μητέρα Όλων των Βομβών»

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αναφορά του Τραμπ σε «το μεγάλο χτύπημα» μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση της MOAB, γνωστής ως «Μητέρα όλων των βομβών», με εκρηκτική ισχύ 10 τόνων και δυνατότητα δημιουργίας κρατήρα 300 μέτρων.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει επίσης βομβαρδιστικά B-2 και B-52, καθώς και συντονισμό με αμερικανικά αεροπλανοφόρα και υποβρύχια για εκτόξευση πυραύλων Tomahawk. Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις των B-1 από βρετανικό έδαφος θα ξεκινήσουν εντός ημερών, με προσωρινή Ζώνη Υποχρεωτικής Εκπομπής Σήματος (TMZ) γύρω από τη βάση λόγω αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας.

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι «δεν έχουμε ακόμη χτυπήσει σκληρά», η συγκέντρωση των B-1 στη RAF Fairford υποδηλώνει ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για μία από τις πιο καταστροφικές εκστρατείες μεγάλης εμβέλειας στην ιστορία της.

Όπως μάλιστα ναφέρει η Daily Mail, πηγές εκτιμούν ότι το Σάββατο θα μπορούσε να αποτελέσει την «D-day» για έναν νέο γιγαντιαίο βομβαρδισμό, μία εβδομάδα μετά την πρώτη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».