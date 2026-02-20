Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ευχήθηκε σήμερα να υπάρξει «λιγότερος θόρυβος» και «λιγότερος φόβος» για την τεχνητή νοημοσύνη και ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής του θεσμού η οποία έχει σκοπό να εγγυηθεί τον «έλεγχο από τον άνθρωπο» της τεχνολογίας αυτής.

«Η επιστήμη πληροφορεί, αλλά οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις. Σκοπός μας είναι να κάνουμε τον έλεγχο από τον άνθρωπο πραγματικότητα από τεχνική άποψη, όχι απλώς σύνθημα», τόνισε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε παγκόσμια σύνοδο για την ΤΝ, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Νέο Δελχί.

Ανακοίνωσε την ίδρυση διεθνούς επιτροπής αποτελούμενης από 40 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου «να ολοκληρωθεί η γνώση μας για την ΤΝ και να αποτιμηθούν οι αληθινές επιπτώσεις της στις οικονομίες και στις κοινωνίες ώστε όλες οι χώρες, όποιες κι αν είναι οι δυνατότητές τους ως προς την ΤΝ, να έχουν την ίδια σαφήνεια».

«Αν θέλουμε η ΤΝ να υπηρετεί την ανθρωπότητα, η πολιτική μας δεν μπορεί να είναι βασισμένη σε υποθέσεις, στην υπερβολική προβολή ή στην παραπληροφόρηση. Χρειαζόμαστε γεγονότα που μπορούμε να εμπιστευόμαστε και να μοιραζόμαστε», επέμεινε ο κ. Γκουτέρες.

«Όταν κατανοούμε τι μπορούν να κάνουν και να μην κάνουν τα συστήματα, μπορούμε να πάμε από τα μέτρα που παίρνουμε χονδρικά σε μέτρα προστασίας πιο έξυπνα και πιο προσαρμοσμένα στους κινδύνους», συνέχισε.

«Βουτάμε στο άγνωστο», ανέφερε ακόμη ο κ. Γκουτέρες. «Η καινοτομία της ΤΝ κινείται με ταχύτητα φωτός και ξεπερνά τη συλλογική δυνατότητά μας να την κατανοήσουμε πλήρως, πόσο μάλλον να την κυβερνήσουμε».

«Το μήνυμα είναι απλό: λιγότερη υποσχεσιολογία, λιγότερος φόβος, περισσότερα γεγονότα και αποδείξεις», επέμεινε.

Η σύνοδος στο Νέο Δελχί, η τέταρτη του είδους, συγκέντρωσε πολιτικούς και την αφρόκρεμα των ηγετών του τομέα της τεχνολογίας για να συζητηθεί ο αντίκτυπος της ΤΝ.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί με κοινή διακήρυξη εντός της ημέρας.