Πέντε άτομα συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές στη Σμύρνη.

Όπως γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ παραπέμποντας σε ρεπορτάζ του πρακτορείου Anadolu, οι συλλήψεις συνδέονται με τη σύγκρουση σκάφους μεταναστών με σκάφος του Λιμενικού στα ανοιχτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Από τη στιγμή που μαθεύτηκε ότι οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν πως το σκάφος των διακινητών με τους παράνομους μετανάστες ξεκίνησε από την Κρήνη, ο εισαγγελέας της επαρχίας διέταξε κατεπείγουσα έρευνα.

Πέντε διακινητές μεταναστών που οργάνωσαν τη διέλευση από τη Σμύρνη συνελήφθησαν σε σχέση με το ατύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα, όταν σκάφος της Ελληνικής Ακτοφυλακής προσέκρουσε σε βάρκα που μετέφερε παράνομους μετανάστες ανοικτά της Χωραφής.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Τουρκίας διεξήγαγαν έρευνα για τη σύλληψη των υπόπτων που οργάνωσαν τη διακίνηση μεταναστών.

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν υπό κράτηση επτά άτομα για την οργάνωση της παράνομης διέλευσης. Από τους υπόπτους που παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο, πέντε συνελήφθησαν για «φόνο εκ προθέσεως» και «παράνομη μεταφορά μεταναστών», ενώ δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με δικαστικούς όρους.