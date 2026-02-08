Με κατάγματα και θλάσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους νοσηλεύονται έξι παιδιά σε απλές κλίνες στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μετά το ναυτικό δυστύχημα ανοιχτά της Χίου.

Πρόκειται για παιδιά τα οποία επέβαιναν στη λέμβο με μετανάστες, όταν σημειώθηκε η πρόσκρουση με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, την Τρίτη Φεβρουαρίου, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου.

Τα παιδιά διακομίστηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-27, το οποίο αναχώρησε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Η κατάσταση της υγείας των παιδιών δεν εμπνέει ανησυχία. Ένα από αυτά, για το οποίο αρχικά υπήρχε εκτίμηση ότι θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, τελικά δεν θα χειρουργηθεί, όπως έκριναν οι θεράποντες ιατροί.

Την ίδια στιγμή στον «Ερυθρό Σταυρό» έχουν μεταφερθεί τρεις συνοδοί των παιδιών, που επέβαιναν επίσης στη μοιραία λέμβο.

Τα εν λόγω άτομα εξακολουθούν να έχουν πόνους σε σημεία του σώματός τους και για αυτό τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός», προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.