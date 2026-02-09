Πολλά ερωτήματα προκαλούν οι αντικρουόμενες μαρτυρίες των μεταναστών και του Λιμενικού, μετά το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο.

Ο 31χρονος Μαροκινός, ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος διακινητής, αναγνωρίστηκε από δύο επιζώντες λίγες ώρες μετά το ναυάγιο, ενώ προηγουμένως πέντε είχαν δηλώσει ότι δεν μπορούν να τον αναγνωρίσουν.

Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Χούλης, υποστηρίζει ότι η διαδικασία αναγνώρισης δεν τηρήθηκε όπως προβλέπεται, καθώς -όπως αναφέρει- δεν παρουσιάστηκε φωτογραφία του εντολέα του μαζί με άλλες, αλλά επιδείχθηκε μόνο μία φωτογραφία: του ίδιου του 31χρονου.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος βρέθηκε στη Χίο μαζί με τον βουλευτή Νάσο Ηλιόπουλο, ανέφερε πως οι καταθέσεις των επιζώντων παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που περιγράφει το Λιμενικό Σώμα.

Όπως είπε, έφτασαν στη Χίο εν γνώσει του διοικητή του νοσοκομείου του νησιού, το οποίο μάλιστα τους παραχώρησε δικό τους διερμηνέα.

«Οι πρόσφυγες μας είπαν αυτά που είπαν και στους γιατρούς του νοσοκομείου, ότι το σκάφος του Λιμενικού, χωρίς προειδοποίηση, πέρασε πάνω από τη βάρκα», είπε ο κ. Σακελλαρίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σκάφος των προσφύγων διέσχισε 9 μίλια σε 45 λεπτά, που σημαίνει πως η ταχύτητα ήταν περίπου στους 10 κόμβους. «Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πιστέψει ότι έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο λιμενικό», τόνισε και κατέληξε: «Από την αρχή είχαμε θέσει σημαντικά ερωτήματα για το ναυάγιο. Το ναυάγιο έγινε ένα μίλι από τις ακτές, γιατί οι λιμενικοί ρίσκαραν τις ζωές τις δικές τους και των προσφύγων και δεν τους άφησαν να μπουν στο νησί και να τους περιορίσουν εκεί;».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, είπε πως «δεν θεωρώ σωστό τα πολιτικά πρόσωπα να κάνουν τους πραγματογνώμονες», ενώ τόνισε πως «οφείλει να ακούσει την άποψη του Λιμενικού».

Τι υποστηρίζει το Λιμενικό

Υπενθυμίζεται πως το πλήρωμα του Λ.Σ. 1077 φέρεται να επιμένει ότι η πορεία της λέμβου άλλαξε αιφνιδιαστικά και ότι ο χειριστής της έστριψε αριστερά, αναπτύσσοντας ταχύτητα και συγκρούστηκε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Υποστηρίζεται επίσης ότι είχαν προηγηθεί τα προβλεπόμενα ηχητικά και φωτεινά σήματα.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης του σκάφους δήλωσε ότι η κάμερα ήταν μόνο θερμική, χωρίς κάρτα καταγραφής, ενώ ανέφερε ότι δεν έχει γίνει ακόμη σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο πλοίου λόγω τραυματισμού στο χέρι -παρότι είναι δεξιόχειρας και ο τραυματισμός αφορά το αριστερό.

Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι ο τραυματισμός του προήλθε, όπως αναφέρεται, επειδή κρατούσε το πηδάλιο, σε αντίθεση με τον φερόμενο ως χειριστή του φουσκωτού, ο οποίος δεν φέρει τραύματα στα χέρια.