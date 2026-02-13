Αυξανόμενη αίσθηση απειλής για τις χώρες τους καταγράφουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία των πολιτών εμφανίζεται διατεθειμένη να εμπιστευθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της άμυνας, ενώ σημαντική θεωρείται και η περαιτέρω επένδυση στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα αναγνωρίζονται ως κρίσιμα εργαλεία για την άμυνα και την ασφάλεια, το περιβάλλον και το κλίμα, αλλά και την ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, περισσότεροι από δύο στους τρεις Ευρωπαίους, ποσοστό 68%, εκτιμούν ότι η χώρα τους βρίσκεται υπό απειλή στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Τα κράτη-μέλη με την υψηλότερη αντίληψη απειλής είναι η Γαλλία με 80%, ακολουθούμενη από την Ολλανδία και τη Δανία με 77%, καθώς και η Κύπρος και η Γερμανία με 75%. Την ίδια ώρα, το 42% των πολιτών δηλώνει ότι θεωρεί πως η προσωπική του ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο. To ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται στο 68%.

Ισχυρή καταγράφεται και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ευρώπης να ενισχύσει την ασφάλεια και την άμυνα. Ποσοστό 52% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον ρόλο, με τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης να εντοπίζονται στο Λουξεμβούργο με 76%, την Πορτογαλία με 74%, την Κύπρο με 73% και τη Λιθουανία με 71%. Οι Έλληνες εμπιστεύονται της δυνατότητες της Ευρώπη σε ποσοστό 40%.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων, ποσοστό 74%, εγκρίνουν το υφιστάμενο επίπεδο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτιμούν ότι οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν. Η στήριξη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε χώρες όπως η Λιθουανία με 80%, η Πορτογαλία με 89%, η Φινλανδία με 83%, η Ισπανία με 80% και η Δανία με 78%. Παράλληλα, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό πολιτών δηλώνει αβεβαιότητα σε σχέση με τα επίπεδα αμυντικών δαπανών, καθώς το 10% αναφέρει ότι δεν γνωρίζει το ύψος των εθνικών δαπανών και το 12% το αντίστοιχο επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει το 64%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ρόλο του Διαστήματος στην άμυνα και την ασφάλεια. Το 53% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ασφάλεια και η άμυνα αποτελούν βασική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, ενώ ακολουθούν το περιβάλλον και το κλίμα με 36% και η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με 31%. Επιπλέον, η θετική οικονομική επίδραση των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους νεότερους ερωτηθέντες, με ποσοστό 55%.