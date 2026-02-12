Οι αντιδράσεις στην τοποθέτηση του Ακίν Γκιουρλέκ στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης κλιμακώνονται, με Τούρκους δικηγόρους να ζητούν από την κορυφαία επαγγελματική τους ένωση να τον γυρίσει πολιτικά στην… πόρτα.

Η Προοδευτική Ένωση Δικηγόρων (ÇHD) απηύθυνε ανοικτή επιστολή προς την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Τουρκίας (TBB), καλώντας την ηγεσία της να μποϊκοτάρει τον Γκιουρλέκ, να μην τον συγχαρεί για τον διορισμό του και να μην τον αντιμετωπίζει ως θεσμικό συνομιλητή σε καμία επίσημη διαδικασία ή δεξίωση. Σύμφωνα με την οργάνωση, μια σκληρή και δημόσια αποστασιοποίηση από τον νέο υπουργό είναι απαραίτητη, ώστε να σταλεί μήνυμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων υπεράσπισης και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Οι δικηγόροι βάζουν στο στόχαστρο τον Γκιουρλέκ

Ο Γκιουρλέκ, μέχρι πρότινος κύριος εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, τοποθετήθηκε υπουργός Δικαιοσύνης από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε αιφνιδιαστικό ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε αργά την Τρίτη. Η επιλογή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), καθώς ο Γκιουρλέκ φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε πολιτικά φορτισμένες δικογραφίες που στόχευσαν δήμους της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και έρευνα σε βάρος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στο κοινοβούλιο κατά την ορκωμοσία του Γκιουρλέκ, όπου βουλευτές του κυβερνώντος AKP και της αντιπολίτευσης ήρθαν σε ανοιχτή σύγκρουση μέσα στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης, αποτυπώνοντας το βαθύ πολιτικό ρήγμα γύρω από το πρόσωπό του.

Ποιοι δικηγόροι φοβούνται την «σκιά» Γκιουρλέκ

Στην επιστολή της, η ÇHD κατηγορεί τον Γκιουρλέκ ότι η μέχρι σήμερα πορεία του στη Δικαιοσύνη και την εκτελεστική εξουσία αποκαλύπτει ένα μοτίβο ενεργειών που, κατά την κρίση της, αποδυναμώνει συστηματικά τα δικαιώματα υπεράσπισης σε πολιτικά ευαίσθητες δίκες. Η οργάνωση υπενθυμίζει τις διώξεις κατά δικηγόρων και αναφέρεται ενδεικτικά στην υπόθεση της δικηγόρου Εμπρού Τιμτίκ, η οποία πέθανε το 2020 μετά από απεργία πείνας ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, μετατρέποντας το όνομά της σε σύμβολο της μάχης για δίκαιη δίκη στην Τουρκία.

Οι δικηγόροι προειδοποιούν ότι, υπό την ηγεσία Γκιουρλέκ, ένα υπουργείο που ήδη ελέγχει το σωφρονιστικό σύστημα, την ποινική πολιτική και σημαντικά κομμάτια του διοικητικού πλαισίου της Δικαιοσύνης μπορεί να μετατραπεί σε ακόμη πιο ισχυρό εργαλείο πολιτικού ελέγχου πάνω στη δικαστική εξουσία. Κριτικοί, αλλά και διεθνείς οργανισμοί, εδώ και χρόνια υπογραμμίζουν ότι η τουρκική Δικαιοσύνη έχει περάσει σε καθεστώς σχεδόν πλήρους εκτελεστικού ελέγχου, με την τελευταία δεκαετία να θεωρείται καταλυτική για τη διάβρωση της ανεξαρτησίας της.

Γκιουρλέκ, δικηγόροι και η επόμενη μέρα

Το αίτημα για μποϊκοτάζ από τους δικηγόρους θέτει την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων μπροστά σε ένα κρίσιμο τεστ θεσμικής αντοχής: αν θα επιλέξει τη σύγκρουση με τον νέο υπουργό ή μια πιο «συνεργάσιμη» στάση, ρισκάροντας όμως να κατηγορηθεί για σιωπηρή συνενοχή. Για την τουρκική νομική κοινότητα, η αντιπαράθεση γύρω από τον Γκιουρλέκ δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο, αλλά το ίδιο το μέλλον του κράτους δικαίου σε μια χώρα όπου η πολιτικοποίηση της Δικαιοσύνης έχει γίνει η νέα κανονικότητα.