Ένας συνταξιούχος σώθηκε από θαύμα μετά τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε από ένα καγκουρό, την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει τον σκύλο του στην επαρχία της Βικτώριας στην Αυστραλία.

Ο Κολ βρισκόταν στο σπίτι ενός φίλου όταν οι πανικόβλητες φωνές του σκύλου του τον προειδοποίησαν ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά».

«Το καγκουρό προσπαθούσε να αρπάξει [τον σκύλο μου], οπότε πήρα ένα κοντάρι και το χτύπησα», είπε στο ραδιόφωνο 3AW.

Νόμιζε ότι η απειλή είχε περάσει και ζήτησε από τον φίλο του να πάρει το σκύλο σε ασφαλές μέρος. Όμως, όταν γύρισε, είδε το καγκουρό να ορμά από το νερό «σαν πυραύλος».

«Με χτύπησε με το κεφάλι στο πρόσωπο… και με χτυπούσε συνεχώς. Τα μικρά του χέρια με πιάσανε στο κεφάλι και δεν άφηνε», πρόσθεσε.

«Γρύλιζε ασταμάτητα και προσπαθούσα να του βγάλω τα χέρια από το κεφάλι μου, αλλά είχε πιαστεί γερά».

Τελικά, ο φίλος του Κολ επενέβη χρησιμοποιώντας ένα φτυάρι για να απομακρύνει το καγκουρό.

Ο Κολ εκτίμησε ότι η επίθεση κράτησε «περίπου 25 δευτερόλεπτα», αν και δεν θυμάται πολλά. Οι τραυματισμοί του, που περιέγραψε ως αντίστοιχους με αυτούς ενός τροχαίου ατυχήματος, τον ανάγκασαν να παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου έξι ώρες.

«Είμαι πολύ, πολύ τυχερός που ζω», είπε. «Αν δεν είχα γυρίσει στο στομάχι μου, θα ήμουν πολύ χειρότερα. Με χτύπησε και στις δύο πλευρές της κοιλιάς. Το υπερηχογράφημα έδειξε ότι η πληγή ήταν τριών ιντσών».

Πιστεύει ότι το πουκάμισό του τον προστάτευσε από βαθύτερες και σοβαρότερες εκδορές.

Παρά την εμπειρία, ο ίδιος παραδέχτηκε με χιούμορ: «Είναι λίγο ντροπή που με νίκησε ένα καγκουρό».

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι τα καγκουρό παραμένουν απρόβλεπτα «άγρια ζώα».

Ο Αλεξ Κρστις, ειδικός στην καταπολέμηση παρασίτων στην περιοχή, τόνισε στο ραδιόφωνο ότι παρόλο που τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες, «δεν είναι πέρα από το τι μπορούν να κάνουν».

«Η αδρεναλίνη αυτού του καγκουρό ήταν αυξημένη… και είναι πολύ επιθετικά», πρόσθεσε. «Ο Κολ είναι τυχερός που [το καγκουρό] δεν τον αποκεφάλισε».