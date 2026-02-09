Καθόλου δεν άρεσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το σόου του ημιχρόνου στο Super Bowl LX, με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, και εξέφρασε την άποψή του μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

«Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως φρικτό, ένα από τα χειρότερα ποτέ! Δεν έχει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε», έγραψε ο Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτησή του.

Αναφερόμενος στον Bad Bunny, συνέχισε: «Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος, και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι» για τη χώρα μας».

«Δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμπνέει σε αυτό το χάος και, προσέξτε, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα Fake News Media, επειδή δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ επέκρινε και τον «γελοίο νέο κανόνα Kickoff», τον οποίο είχε προηγουμένως αποκαλέσει βασικό μέρος του «sissy football». Ο κανόνας έχει ως στόχο να προστατεύσει τους αθλητές από βίαιες μετωπικές συγκρούσεις, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι οδηγούν σε εξουθενωτικές καταστάσεις όπως η χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια.