Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Τουρκία από τον θάνατο του 44χρονου αστυνομικού Οκάν Κεσκίν, ο οποίος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από ξυλοδαρμό σε συνεργείο στην Άγκυρα.

Την αίσθηση του σοκαριστικού επιτείνει μάλιστα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο κατέγραψε τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο ακουμπά τον 44χρονο αστυνομικό, με τον ίδιο να αντιδρά και τον οδηγό του οχήματος να του ρίχνει μια γροθιά, με αποτέλεσμα ο Τούρκος ένστολος να ζαλιστεί.

Στη συνέχεια, απαθανατίζεται η επίθεση που δέχεται ο πατέρας δύο παιδιών κι από άλλους εργαζομένους στον σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων.

Μετά το επεισόδιο, ο 44χρονος πήγε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο έχασε τη μάχη για τη ζωή, καταλήγοντας τρεις ημέρες αργότερα.

Όπως εκμυστηρεύτηκε η σύζυγος του 44χρονου αστυνομικού, Εμέλ, ο άντρας της, σε τηλεφώνημα που της έκανε, της είπε ότι «έχω εγκεφαλική αιμορραγία, θα μου κάνουν χειρουργική επέμβαση».

Όταν εκείνη τον ρώτησε τι συνέβη, ο αστυνομικός τής περιέγραψε ότι «είχα έναν καβγά, με ξυλοκόπησαν 20-30 άτομα». Σύμφωνα με την Εμέλ Κεσκίν, οι γιατροί εντόπισαν μια μετατόπιση 7 χιλιοστών στον εγκέφαλο, προειδοποιώντας τον ότι κινδύνευε να μείνει παράλυτος μετά το χειρουργείο.

«Ο σύζυγός μου πριν μπει στο χειρουργείο, μού κράτησε το χέρι και μου είπε “σε αγαπώ, φρόντισε τον εαυτό σου και τα παιδιά μου”. Μου φίλησε το χέρι και μπήκε στο χειρουργείο», εξομολογήθηκε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης η σύζυγος του άτυχου αστυνομικού.

«Ήταν άδικο να πεθάνει τόσο νέος. Δεν έριξε ούτε μια γροθιά, μόνο υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Τα παιδιά μου έμειναν χωρίς πατέρα» πρόσθεσε.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η εταιρεία TUVTurk ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τη σύμβαση δύο εκ των εμπλεκομένων στον ξυλοδαρμό του αστυνομικού που έχουν ταυτοποιηθεί.