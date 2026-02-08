Ένοπλοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και απήγαγαν έναν καθολικό ιερέα και αρκετούς άλλους πιστούς σε επίθεση που έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στην κατοικία του ιερέα, στην πολιτεία Καντούνα που βρίσκεται στα βόρεια της Νιγηρίας, δήλωσαν σήμερα, εκκλησιαστικές και αστυνομικές πηγές.

Η επίθεση που έγινε το Σάββατο στη συνοικία Καούρου αναδεικνύει τη διαρκή ανασφάλεια της περιοχής, λίγες ημέρες μετά από τη διάσωση 166 πιστών από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πιστοί είχαν απαχθεί στη διάρκεια επιθέσεων από ενόπλους σε δύο εκκλησίες, άλλων περιοχών στην Καντούνα.