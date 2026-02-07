Τα πρόσφατα έγγραφα που δημοσιοποίησε πέρυσι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στον χώρο του θεάματος, στον απόηχο της αποκάλυψης φωτογραφιών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και καταθέσεων που συνδέουν γνωστά ονόματα του κινηματογράφου και της μουσικής με τον καταδικασμένο για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα στοιχεία αυτά έχουν προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό λόγω του μεγέθους των παραβατικών πράξεων του πρώην χρηματοδότη και καταδικασμένου παιδεραστή.

Σε μεγάλο πλήγμα για τη δημόσια εικόνα του διάσημου ράπερ, παραγωγού και συζύγου της Beyoncé φαίνεται να έχει εξελιχθεί η παρουσία του ονόματος του Jay Z στα έγγραφα, καθώς σε μια μαρτυρία ανώνυμου προσώπου υποστηρίζεται ότι σε ένα από τα επεισόδια όπου η ίδια βρέθηκε υπό ναρκωτικά και υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, όταν συνήλθε είδε στο ίδιο δωμάτιο τον Jay Z μαζί με τον καταδικασμένο παραγωγό Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν.

Η εν λόγω αποκάλυψη έχει πλήξει την εικόνα του ζευγαριού Jay Z-Beyoncé, που τις τελευταίες ημέρες απέχει εμφανώς από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ δεν παρέστη στην πρόσφατη τελετή απονομής των βραβείων Γκράμι, που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι ο αριθμός των ακολούθων τους στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψε σημαντική πτώση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Το όνομα του Jay Z είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο επικρίσεων και λόγω των σχέσεών του με τον ράπερ και παραγωγό Diddy, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα και βρίσκεται στη φυλακή.

Εν τω μεταξύ, η εμπλοκή του Λεονάρντο ντι Κάπριο στα εν λόγω έγγραφα έχει προκαλέσει επίσης έντονες συζητήσεις, καθώς το όνομά του εμφανίζεται τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις στην αλληλογραφία του Έπσταϊν. Σε ένα μήνυμα του Ιουνίου 2009 προς τον τότε Βρετανό διπλωμάτη Lord Peter Mandelson, ο Έπσταϊν αναφέρεται στην αναζήτηση στήριξης από τον ηθοποιό για την προώθηση μη αμερικανικών προϊόντων σε διάφορες χώρες.

Σε άλλα μηνύματα που αντάλλαξε με τον συγγραφέα Deepak Chopra γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο συνάντησης του Λεονάρντο ντι Κάπριο με τον Γούντι Άλεν, που είχε επίσης συνδεθεί στο παρελθόν με τον κύκλο του Έπσταϊν, αν και το περιβάλλον του ηθοποιού υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε έχει συναναστραφεί τον καταδικασμένο παιδεραστή.

Παράλληλα, από τα ίδια αρχεία προκύπτουν και ενδείξεις για επαφές του Τζορτζ Κλούνεϊ με τον Έπσταϊν, μέσα από μηνύματα που φέρονται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ του τελευταίου και του Lord Peter Mandelson στην Κοπεγχάγη, όπου γίνεται αναφορά σε «ενδιαφέροντα κορίτσια».

Actor George Clooney arrives at the AFI Awards at the Four Seasons in Los Angeles, Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Chris Pizzello)

Σε άλλες εικόνες και στοιχεία των αρχείων εμφανίζονται και άλλες διασημότητες, όπως ο Μικ Τζάγκερ δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ενώ η πρώτη σειρά εγγράφων που είχε δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο συνδέει τον Έπσταϊν μεταξύ άλλων με τον Μάικλ Τζάκσον και τον Κέβιν Σπέισι.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται και από τις αμερικανικές αρχές, η εμφάνιση ενός ονόματος στα αρχεία δεν αποτελεί κατηγορία ούτε αποδεικνύει γνώση ή συμμετοχή στα εγκλήματα που διερευνώνται.