Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν ένα άτομο ως ύποπτο για τον ρόλο που έπαιξε το 2012 στην επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη της Λιβύης, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Παμ Μπόντι.

Η Μπόντι δήλωσε ότι ο Ζουμπάγιαρ αλ- Μπακούς εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο, εμπρησμό και τρομοκρατία.

«Το FBI συνέλαβε έναν από τους βασικούς εμπλεκόμενους στην επίθεση στη Βεγγάζη. Ο Ζουμπάγιαρ αλ-Μπακούς προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους στις 3 π.μ. σήμερα το πρωί. Βρίσκεται υπό την κράτησή μας», δήλωσε η Μπόντι σε συνέντευξη Τύπου.

Τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στο περιστατικό της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, το οποίο αρχικά θεωρήθηκε ως αυθόρμητη αντίδραση στις διαμαρτυρίες, αλλά αργότερα αναγνωρίστηκε ως σκόπιμη επίθεση που πραγματοποιήθηκε από εξτρεμιστές, μερικοί από τους οποίους συνδέονταν με ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Δύο άλλα άτομα συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για συμμετοχή στην επίθεση.

Η επίθεση έγινε σύμβολο του χάους στη Βεγγάζη και στη Λιβύη στο σύνολό της, υπογραμμίζοντας την αστάθεια και την παρουσία της τρομοκρατίας στην περιοχή. Οδήγησε σε μια σειρά ερευνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου συγκρούστηκαν με την τότε υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον ενόψει της υποψηφιότητας της για την προεδρία το 2016 ως υποψήφια των Δημοκρατικών.