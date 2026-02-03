Ο Αφγανός μετανάστης που κατηγορείται για την απαγωγή και τον διπλό βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι πίστευε πως το παιδί ήταν στις αρχές της τρίτης δεκαετίας της ζωής του, όπως ανέφερε ενώπιον ενόρκων. Ο Άχμαντ Μουλαχίλ δικάζεται στο Δικαστήριο του Στέμματος στο Γουόργουικ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι στοχοποίησε το ανήλικο κορίτσι πριν το βιάσει και το κακοποιήσει σεξουαλικά στο Νάνιτον του Γουόρικσαϊρ, στις 22 Ιουλίου του περασμένου έτους.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι το κορίτσι δέχτηκε επίθεση με στραγγαλισμό από τον φίλο του κατηγορουμένου, Μοχάμαντ Καμπίρ, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να την απομακρύνει με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο Μουλαχίλ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η κατηγορία για στοματικό βιασμό, την οποία έχει παραδεχτεί, αφορούσε την πρώτη του σεξουαλική εμπειρία και ότι δεν υπήρξε χρήση βίας ή απειλών.

Το κορίτσι, του οποίου η ταυτότητα δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθεί, καταγγέλλει ότι ο Μουλαχίλ γέλασε και αγνόησε τις εκκλήσεις της να σταματήσει, ενώ στη συνέχεια της επιτέθηκε. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η επίθεση σημειώθηκε αφού ο 24χρονος Καμπίρ, επίσης καταγόμενος από το Αφγανιστάν, της μίλησε σε γέφυρα και στη συνέχεια την άρπαξε από τον λαιμό.

Κατά τη διάρκεια δύο αστυνομικών ανακρίσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουλίου του περασμένου έτους, ο Μουλαχίλ, με τη βοήθεια διερμηνέα, υποστήριξε ότι τα φιλιά και η σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ του ίδιου και του θύματος «ήταν επιθυμία της ίδιας». Οι απαντήσεις του διαβάστηκαν στους ενόρκους από τον εισαγγελέα Ντάνιελ Όσκροφτ, με τον κατηγορούμενο να αναφέρει: «Λόγω του γλωσσικού εμποδίου δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον τόσο καλά».

Ισχυριζόμενος ότι το κορίτσι «επέμενε», ο Μουλαχίλ δήλωσε: «Δεν είχα εμπειρία στο παρελθόν με κοπέλα. Εκείνη συμφωνούσε, συμφωνούσα κι εγώ. Εκείνη επέμενε και με ακολουθούσε. Δεν φοβόταν. Με ακολουθούσε με τη δική της συγκατάθεση». Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είπε πως το κορίτσι είχε δηλώσει στον φίλο του ότι ήταν 19 ετών, ενώ όταν ρωτήθηκε από αστυνομικό πόσων χρονών του είχε φανεί, απάντησε: «Θα μπορούσε να είναι 23-24. Δεν εστίασα τόσο πολύ».

Ο Μουλαχίλ φέρεται ακόμη να δήλωσε ότι πίστευε πως το όριο ηλικίας συναίνεσης ήταν 19 με 20 ετών και ότι το κορίτσι «ήταν λίγο μεγαλύτερο», προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να είχε αποχωρήσει αν το ήθελε. Όταν ρωτήθηκε αν κατανοούσε ότι ένα άτομο ηλικίας 12 ετών δεν μπορεί νομικά να συναινέσει σε σεξουαλική πράξη, το δικαστήριο άκουσε ότι απάντησε: «Είναι κατανοητό – κανείς δεν θα έκανε σεξ με ένα 12χρονο».

Ο Άχμαντ Μουλαχίλ αρνείται τις κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου, δύο κατηγορίες βιασμού, δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και τη λήψη άσεμνων φωτογραφιών παιδιού. Ο Μοχάμαντ Καμπίρ αρνείται τις κατηγορίες για εσκεμμένη στραγγαλιστική επίθεση, για διάπραξη αδικήματος με πρόθεση τη σεξουαλική επίθεση και για απόπειρα απαγωγής ανηλίκου, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.