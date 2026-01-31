Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, παραιτήθηκε από την θέση του μετά τις αποκαλύψεις ότι εκείνος αντάλλαξε μηνύματα με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, μετά τα μηνύματα που περιλαμβάνονταν στα νέα έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (30/1/2026) που έδειχναν συνομιλίες μεταξύ του Επστάιν και του Λάιτσακ.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο εξήρε τον Λάιτσακ ως «μεγάλο διπλωμάτη» και είπε ότι η Σλοβακία χάνει «μια απίστευτη πηγή εμπειρίας στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική». Ο Λάιτσακ υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας σε πολλές κυβερνήσεις μεταξύ 2009 και 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή πάνω από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων από τους φακέλους Επστάιν.

Τα έγγραφα αυτά, αναφέρονται σε διάφορες προσωπικότητες, όπως ο Στιβ Μπάνον, ο Έλον Μασκ και παγκόσμιοι ηγέτες, και περιλαμβάνουν επίσης μηνύματα μεταξύ του Λάιτσακ και του Επστάιν.

Στα μηνύματα ο Επστάιν αστειεύεται με τον Λάιτσακ για τις γυναίκες, ενώ συζητούσαν για τις συναντήσεις του Λάιτσακ με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το Politico.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, περιγράφοντας τις επικοινωνίες ως ανεπίσημες, ενώ αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του για να αποτρέψει το πολιτικό κόστος για τον πρωθυπουργό, όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας.

«Όχι επειδή έκανα κάτι παράνομο ή ανήθικο, αλλά για να μην επιβαρυνθεί πολιτικά για κάτι που δεν σχετίζεται με τις αποφάσεις του», ανέφερε ο Λάιτσακ. Ο πρωθυπουργός επίσης επέκρινε την κάλυψη της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι ήταν «υποκριτική» και υπερβολική.