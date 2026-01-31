Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσαν σήμερα ότι είχαν «εποικοδομητικές» συζητήσεις στη συνάντησή τους στη Φλόριντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είμαστε ενθαρρυμένοι από αυτή τη συνάντηση, η οποία δείχνει ότι η Ρωσία επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Γουίτκοφ, χαιρετίζοντας μια «παραγωγική» συνάντηση.

Today in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings as part of the U.S. mediation effort toward advancing a peaceful resolution of the Ukrainian conflict.



The American delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Secretary of… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 31, 2026

Διευκρίνισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε επίσης τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Τραμπ.

Ο Ντμίτριεφ από την πλευρά του σε ανάρτηση στο Χ έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι υπεύθυνη για την ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης, μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με την οικονομική ομάδα εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας», έγραψε.

Constructive meeting with the US peacemaking delegation. Productive discussion also on the U.S.–Russia Economic Working Group. 🕊️ https://t.co/qrKMIdXjJO — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 31, 2026

Νωρίτερα, μια πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν στις 8:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (15:00 ώρα Ελλάδας).

Καμία από τις δύο πλευρές δεν παρείχε λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων.