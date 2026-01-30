Στο φως ήρθαν οι ηχογραφήσεις από τις απελπισμένες κλήσεις πολιτών προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και οι δραματικές εκκλήσεις γιατρών στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Κοστελασιόν, καταγράφηκαν περισσότερες από 170 κλήσεις προς την αστυνομία.

Η Εισαγγελία της Σιόν, η οποία διερευνά την υπόθεση, αναλύει αυτή την περίοδο τις ηχητικές καταγραφές των κλήσεων έκτακτης ανάγκης που καταγράφηκαν το βράδυ της τραγωδίας στο τηλεφωνικό κέντρο της ελβετικής ιατρικής βοήθειας. Από τη 01:30 της 1ης Ιανουαρίου, μάρτυρες, θύματα και διασώστες συνέχισαν να τηλεφωνούν στο κέντρο ζητώντας βοήθεια έως τις 03:00 τα ξημερώματα, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες για την τραγωδία.

Σε διάστημα μιάμισης ώρας καταγράφηκαν 171 κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα από τα νέα στοιχεία της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Κοστελασιόν στο Κρανς-Μοντάνα, όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 119 τραυματίστηκαν. Η Εισαγγελία της Σιόν, που έχει αναλάβει την έρευνα, εξετάζει τις ηχητικές καταγραφές των κλήσεων που δέχθηκε το κέντρο του ελβετικού υγειονομικού διασώστη 114 το βράδυ της τραγωδίας. Από τη 01:30 της 1ης Ιανουαρίου, μάρτυρες, θύματα και διασώστες τηλεφωνούσαν αδιάκοπα έως τις 03:00 ζητώντας βοήθεια και μεταφέροντας πληροφορίες για όσα συνέβαιναν. Η πρώτη κλήση καταγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη 01:30. «Θα ήθελα να έρθετε, γιατί υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη στο Κοστελασιόν», ακούγεται σε ένα από τα ηχητικά που μετέδωσε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BfmTv.

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Μετά την πρώτη κλήση ακολούθησαν δεκάδες άλλες. «Σας παρακαλώ, είναι το Κοστελασιόν στο Κρανς-Μοντάνα κυρία, υπάρχει πυρκαγιά, υπάρχουν τραυματίες», ακούγεται σε άλλη τηλεφωνική καταγραφή. «Πρέπει να σταλούν άμεσα οι διασώστες, υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες!», λέει ένας ακόμη μάρτυρας. «Παραλίγο να πεθάνω στο Κοστελασιόν. Νομίζω ότι έχω καεί. Το Κοστελασιόν κάηκε ολοσχερώς», αναφέρει άλλος. Και συνεχίζει: «Πιστεύω ότι οι φίλοι μου πέθαναν μέσα, πολλοί άνθρωποι ήταν έτοιμοι να πεθάνουν κυρία, καλέστε ένα ασθενοφόρο».

Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ξεκίνησε και ο συντονισμός των επιχειρήσεων και, σε εκείνο το σημείο, άρχισαν να επικοινωνούν και οι διασώστες. «Βρίσκομαι στο σημείο της πυρκαγιάς στο Κρανς-Μοντάνα», εξηγεί ένας από τους πρώτους που έφτασαν. «Πρώτος απολογισμός: τρεις βαριά εγκαυματίες». Στη συνέχεια η κατάσταση επιδεινώθηκε: «Έχω τέσσερα θύματα νεκρά και τουλάχιστον τριάντα τραυματίες», αναφέρει διασώστης. Στις κλήσεις των μαρτύρων προστέθηκαν εκείνες των διασωστών, αλλά και των γονέων αγοριών και κοριτσιών που βρίσκονταν στο Κοστελασιόν.