Οι ιδιοκτήτες ελβετικού μπαρ που αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation», στο χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, επιρρίπτουν πλέον ευθύνες στους υπαλλήλους, κατηγορώντας τους τόσο για την πρόκληση της φωτιάς όσο και για το μπλοκάρισμα της εξόδου διαφυγής.

Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα Μορέτι τελούν υπό δικαστική επιτήρηση μετά την πυρκαγιά. Οι δύο Γάλλοι υπήκοοι ανακρίνονται συνεχώς από τις εισαγγελικές αρχές, ενώ διαρροές από τα πρακτικά των ανακρίσεων φέρονται να τους αποδίδουν τη φράση: «Δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι», όπως ανέφερε την Τρίτη η εφημερίδα Le Parisien.

Η υπερασπιστική γραμμή των Μορέτι, έπειτα από περίπου 20 ώρες ανακρίσεων από τρεις εισαγγελείς, επικεντρώνεται κυρίως στην απόδοση ευθυνών στη 24χρονη σερβιτόρα Σιάν Πανίν, η οποία -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους- ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα τα βεγγαλικά.

Η Σιάν, που έχασε τη ζωή της στη φωτιά, φορούσε προστατευτικό κράνος και δεν αντιλήφθηκε ότι τα πυροτεχνήματα άναβαν την οροφή του υπογείου του μπαρ, η οποία ήταν καλυμμένη με εξαιρετικά εύφλεκτο αφρώδες υλικό.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο «σόου» με τα σπινθηροβόλα -το οποίο είχε καταγραφεί σε βίντεο- ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στην ανάκριση ότι πρόκειται για «το σόου της Σιάν».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν της το απαγόρευσα. Δεν της ζήτησα να δώσει προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας, γιατί δεν σκεφτήκαμε το κακό που μπορεί να ερχόταν. Στη Σιάν άρεσε αυτό το “σόου”, της άρεσε να είναι μέρος του».

Η Τζέσικα Μορέτι, η οποία κατέθεσε στην ίδια υπόθεση στις 20 Ιανουαρίου, ανέφερε: «Η Σιάν ήθελε να παραδίδει αυτά τα μπουκάλια, το έκανε με δική της πρωτοβουλία. Αν είχα σκεφτεί ότι υπήρχε έστω και ο παραμικρός κίνδυνος, θα το είχα απαγορεύσει. Σε δέκα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος».

Η οικογένεια της Σιάν Πανίν, επίσης γαλλικής υπηκοότητας, συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που αρνούνται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των Μορέτι, με τη στήριξη και μαρτύρων που επέζησαν της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την οικογένεια, ήταν η Τζέσικα Μορέτι -ως υπεύθυνη του καταστήματος εκείνο το βράδυ- που έστειλε τη Σιάν με τα μπουκάλια και την ενθάρρυνε να εκτελέσει το συγκεκριμένο «σόου» για να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα».

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα πυρασφάλειας, ο Ζακ Μορέτι δήλωσε: «Δεν υπήρχε εκπαίδευση, αλλά οι εργαζόμενοι ενημερώνονταν για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση φωτιάς. Να βγάλουν τους πελάτες σε εξωτερικό χώρο, να σημάνουν συναγερμό και να καλέσουν την Πυροσβεστική και, φυσικά, αν είχαν χρόνο να χρησιμοποιήσουν τους πυροσβεστήρες για να σβήσουν τη φωτιά».

Όταν του επισημάνθηκε ότι εργαζόμενος αναφερόμενος ως «Λ», κατέθεσε πως δεν γνώριζε πού βρίσκονταν οι πυροσβεστήρες, ο Μορέτι απάντησε: «Το προσωπικό έχει πολλές βάρδιες και ίσως ξέχασα να δώσω αυτή την πληροφορία στον «Λ», αλλά θα το μάθαινε κάποια στιγμή. Ίσως το ξέχασα».

🚨 🇨🇭 INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse.



Terrifiant… 😞 pic.twitter.com/3U22VsH81f — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Οι Μορέτι απέδωσαν επίσης ευθύνες σε άγνωστο μέλος του προσωπικού, το οποίο -σύμφωνα με τους ίδιους- κλείδωσε πόρτα διαφυγής στο υπόγειο. Η Σιάν Πανίν συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που εντοπίστηκαν να πεθαίνουν από εισπνοή καπνού πίσω από τη συγκεκριμένη πόρτα, η οποία τελικά άνοιξε αφού ήρθαν οι Αρχές, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Τζέσικα Μορέτι δήλωσε: «Η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή», προσθέτοντας: «Δεν περνάει μέρα που να μην αναρωτιέμαι γιατί εκείνο το βράδυ ήταν κλειστή. Πάντα λέγαμε ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή και το θεωρούσαμε δεδομένο».

Από την πλευρά του, ο Ζακ Μορέτι ανέφερε: «Μετά την τραγωδία, μάθαμε ότι ένας εργαζόμενος, χωρίς λόγο, έκλεισε τον σύρτη που βρισκόταν στο πάνω μέρος της πόρτας». Όπως είπε, έστειλε στη συνέχεια μήνυμα στον συγκεκριμένο εργαζόμενο γράφοντας: «Δεν έπρεπε να φύγεις, έπρεπε να μείνεις εδώ και να αναλάβεις την ευθύνη».

Ο εργαζόμενος, μιλώντας στην Le Parisien, αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε ευθύνη, λέγοντας: «Δεν έκλεισα την πόρτα, ήταν ήδη κλειδωμένη».

«Κι εμείς είμαστε θύματα, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό»

Για το εύφλεκτο αφρώδες υλικό που τοποθετήθηκε στο μπαρ κατά την ανακαίνιση του 2015 ο Ζακ Μορέτι δήλωσε: «Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής και ο διοικητής της ενέκριναν την εγκατάστασή του».

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βίντεο που φέρεται να δείχνει την Τζέσικα Μορέτι να διαφεύγει από το μπαρ κατά τη διάρκεια της φωτιάς κρατώντας την ταμειακή μηχανή, αγνοώντας τα θύματα.

Η ίδια δήλωσε στην ανάκριση: «Αποδέχομαι όσα λέγονται για εμάς, ακόμη και αν είναι ψευδή. Δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που βιώνουν οι οικογένειες. Δουλέψαμε σκληρά και ακούραστα».

Όταν ρωτήθηκε για την παρουσία ανηλίκων στο μπαρ τη βραδιά της Πρωτοχρονιάς -μεταξύ των θυμάτων και ένα 14χρονο αγόρι- απάντησε: «Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Το έχω σκεφτεί πολύ. Ίσως υπήρχαν πλαστές ταυτότητες. Ίσως κάποιοι ξέφυγαν από τον έλεγχο του σεκιούριτι».

Οι Μορέτι υπογράμμισαν επίσης το πόσο έχουν υποφέρει οι ίδιοι, με τον Ζακ Μορέτι να λέει στους εισαγγελείς: «Κι εμείς είμαστε θύματα, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Η απώλεια ενός παιδιού είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί, και ήθελα να το πω αυτό».

Ο Ζακ Μορέτι, πρώην προαγωγός που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης στη Γαλλία, αφέθηκε ελεύθερος από την προφυλάκιση το Σαββατοκύριακο και τελεί υπό αστυνομική επιτήρηση μαζί με τη σύζυγό του.

Αμφότεροι αντιμετωπίζουν δίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια, σε σχέση με τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό 116 ακόμη. Οι Μορέτι αρνούνται κάθε ποινική ή αστική ευθύνη για την πυρκαγιά.