Μετανάστες που μένουν παράνομα στο Ισραήλ ζητούν να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε στρατιώτες, λόγω του πολέμου με τη Χαμάς.

Ενδεικτικά, οι IDF χρειάζονται τουλάχιστον 10.000 φαντάρους έτοιμους για μάχη, αριθμός που αναμένεται να μην καλυφθεί σύντομα, τόσο λόγω των πρόσφατων απωλειών στο πεδίο της μάχης, όσο και γιατί αρκετοί Ισραηλινοί δεν επιθυμούν έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παιδιά παράτυπων μεταναστών που γεννήθηκαν στο εβραϊκό κράτος ή δεν μπορούσαν να απελαθούν όσο ήταν ανήλικα, τώρα ζητούν να καταταγούν στον ισραηλινό στρατό και να πολεμήσουν. Τα συγκεκριμένα άτομα αποκαλούν τους εαυτούς τους Ισραηλινούς, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις το εβραϊκό κράτος τους αντιμετωπίζει ως ξένους.

«Θέλω να ανταποδώσω στη χώρα μου, ειδικά στη σημερινή κατάσταση με τον πόλεμο», δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ο 19χρονος Reign Arpon, του οποίου οι γονείς κατάγονται από τις Φιλιππίνες και η βίζα τους έχει λήξει.

Από την πλευρά του, ο νεαρός Justice που κατάγεται από την Ακτή Ελεφαντοστού και ονειρεύεται να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μπάσκετ, θέλει να καταταγεί στον στρατό και δήλωσε: «Δεν με θεωρούν Ισραηλινό παίκτη. Είναι περίεργο, γιατί γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, έπαιξα μπάσκετ εδώ στην εφηβική λίγκα. Είμαι ο πιο Ισραηλινός που μπορεί να είναι κάποιος».

Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν διοργανωθεί μέχρι και πορείες διαμαρτυρίας με συνθήματα «μην μας απελάσετε» και «αξίζουμε μια καλύτερη ζωή».

Μπορούν να καταταγούν;

Σύμφωνα με τους The Times of Israel οι παράτυποι μετανάστες στο Ισραήλ ζητούν να καταταγούν στον στρατό, ώστε να ανταποδώσουν τη φιλοξενία της χώρας.

Ορισμένοι κύκλοι στο Ισραήλ απορρίπτουν την κατάταξή τους ακόμη και τώρα που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, καθώς πιστεύουν ότι η στρατιωτική θητεία δεν πρέπει να λειτουργεί ως μέσο για να βγάλει κάποιος χαρτιά.

Άλλοι θεωρούν όμως ότι έφτασε η ώρα να ενσωματωθούν κι άλλες εθνικότητες στις τάξεις του IDF, ειδικά παιδιά παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται στο Ισραήλ, αφού οι Ισραηλινοί σιγά σιγά στρέφονται σε επαγγέλματα, όπου μια στρατιωτική θητεία θα αποτελούσε εμπόδιο.

Ωστόσο, με βάση τον Νόμο περί Αμυντικών Υπηρεσιών του 1986, το Ισραήλ υποχρεούται να επιστρατεύει κάθε άνδρα ή γυναίκα που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και πληροί τον ορισμό του «ατόμου σε στρατιωτική ηλικία», δηλαδή ισραηλινός υπήκοος ή «μόνιμος κάτοικος».

Επίσης, στον Νόμο περί Στρατιωτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνεται μια ρήτρα που ορίζει ότι όποιος παραμείνει στο Ισραήλ για τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη λήξη της προσωρινής βίζας του, θεωρείται ότι έχει μεταναστεύσει στη χώρα και, ως εκ τούτου, υπόκειται στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Ο Ισραηλινός δικηγόρος Zari Hazan είπε στους The Times of Israel ότι οι παράτυποι μετανάστες μπορούν νόμιμα να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας πως το ζήτημα υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά πλέον είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

«Το ζήτημα υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά τώρα έχει καταστεί “απολύτως παράλογο”, δεδομένων των αναγκών του στρατού σε ανθρώπινο δυναμικό μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον παρατεταμένο πόλεμο που ακολούθησε. Βρισκόμαστε στη μακρύτερη περίοδο πολέμου από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Εδώ έχουμε μια σχετικά μεγάλη ομάδα που λέει: “Είμαστε Ισραηλινοί. Θέλουμε να καταταγούμε”. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος».