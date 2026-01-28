Μια μητέρα από τη Γιούτα, που φέρεται να απήγαγε τα τέσσερα παιδιά της και να τα μετέφερε στην Ευρώπη, επειδή ήταν πεπεισμένη ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου, συνελήφθη στην Κροατία, αφού τα ανήλικα παιδιά εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα σε κρατικό ορφανοτροφείο.

Η 35χρονη, Έλεσια Αν Σέιμουρ, ή αλλιώς «μαμά της Αποκάλυψης», όπως την αποκαλούν, συνελήφθη στην πόλη Ντουμπρόβνικ στις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Σολτ Λέικ, σχεδόν δύο μήνες μετά την εξαφάνισή της μαζί με τα παιδιά. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν τη σύλληψή της στο Fox 13 τη Δευτέρα.

Ο πρώην σύζυγός της, Κένταλ Σέιμουρ, πατέρας των τριών από τα τέσσερα παιδιά, ταξίδεψε στην Ευρώπη για να τα επαναπατρίσει και αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε κρατικό ίδρυμα στην Κροατία. Σε ενημέρωση στη σελίδα χρηματοδότησης που δημιούργησε (GoFundMe), ανέφερε ότι η διαδικασία είναι εξαιρετικά περίπλοκη και δαπανηρή.

«Τα παιδιά είναι εγκλωβισμένα σε ορφανοτροφείο υπό την επιμέλεια της κροατικής κυβέρνησης. Βρισκόμαστε στη χώρα και προσπαθούμε να τα απομακρύνουμε από την κρατική κηδεμονία», έγραψε. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να προσλάβει Κροάτες δικηγόρους με ειδίκευση σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανηλίκων, να καταθέσει αιτήσεις βάσει της Σύμβασης της Χάγης, να χρησιμοποιήσει επίσημους μεταφραστές και να παρατείνει την παραμονή του στη χώρα για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Ο Κένταλ αποκάλυψε επίσης ότι μαζί με τα παιδιά του βρίσκεται στο ίδιο ίδρυμα και ένα πέμπτο αμερικανόπουλο, το οποίο ταξίδεψε στην Ευρώπη μαζί με τη Σέιμουρ. Το παιδί αυτό δεν έχει ταυτοποιηθεί δημόσια και παραμένει ασαφές ποια είναι η σχέση του με τη μητέρα από τη Γιούτα.

«Η κατάσταση του πέμπτου παιδιού είναι ακόμα πιο περίπλοκη από τη δική μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σκοπεύουν να βοηθήσουν όσο μπορούν, καθώς θα απαιτηθεί επιπλέον νομική στρατηγική.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Σέιμουρ είχε αναπτύξει εμμονή με σενάρια καταστροφής, τα οποία μοιραζόταν σε μυστικό λογαριασμό στο TikTok. Πριν φύγει από τις ΗΠΑ, φέρεται να είχε συντάξει και μια «σκοτεινή» λίστα ενεργειών. Στις 29 Νοεμβρίου επιβιβάστηκε σε πτήση από τη Σολτ Λέικ Σίτι με προορισμό το Άμστερνταμ, χωρίς να ενημερώσει τους δύο πρώην συζύγους της.

Στις 10 Δεκεμβρίου, οι Αρχές της Γιούτα εξέδωσαν ειδοποίηση για εξαφάνιση ανηλίκων για τα τέσσερα παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών. Η Σέιμουρ αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για «παρεμπόδιση επιμέλειας με μεταφορά παιδιών εκτός πολιτείας», κακούργημα τρίτου βαθμού. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για την έκδοσή της στις ΗΠΑ ή για τις επόμενες δικαστικές εξελίξεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.