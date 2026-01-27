Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, δεν συνηθίζει να κάνει πολιτικές δηλώσεις, πόσο δε μάλλον για «καυτά» ζητήματα επικαιρότητας που διχάζουν το αμερικανικό κοινό. Σήμερα όμως, «έσπασε» τη σιωπή της και προχώρησε σε μια σπάνια πολιτική δήλωση, ζητώντας «ενότητα» για τις αναταραχές που ταλανίζουν τη Μινεσότα τις τελευταίες εβδομάδες.

«Είμαι κατά της βίας, οπότε παρακαλώ, αν διαμαρτύρεστε, διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά», δήλωσε στο Fox & Friends σήμερα το πρωί. Η Τραμπ, που είναι μετανάστρια από τη Σλοβενία, σπάνια κάνει δημόσιες δηλώσεις, ειδικά όταν αυτές σχετίζονται με πολιτικά ζητήματα ή την εργασία του συζύγου της. Αλλά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισης για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας της, η Πρώτη Κυρία επιβεβαίωσε τη «μεγάλη τηλεφωνική επικοινωνία» που είχε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, και οι δύο Δημοκρατικοί.

«Εργάζονται μαζί για να είναι ειρηνικά και χωρίς ταραχές», επέμεινε. «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου, ο πρόεδρος, είχε μια σπουδαία τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο, και εργάζονται μαζί για να είναι ειρηνικά και χωρίς ταραχές», επιβεβαίωσε η Μελάνια.

Το μήνυμα αυτό έρχεται μετά τη μετατόπιση του Τραμπ χθες προς μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση με τους Δημοκρατικούς ηγέτες της πολιτείας, κάτι που επέβαλε η κατακραυγή για τη δεύτερη θανατηφόρα ένοπλη επίθεση από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα αυτόν τον μήνα.

Η απόφαση της Μελάνια να σχολιάσει τις ταραχές και τις συγκρούσεις με τους πράκτορες της μετανάστευσης υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και τον διχασμό που έχει δημιουργήσει το ζήτημα στις ΗΠΑ.

Το Σάββατο, οκτώ πράκτορες περικύκλωσαν και ανέσυραν τον νοσοκόμο των Βετεράνων Άλεξ Πρέτι, ο οποίος βρισκόταν στους δρόμους κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας ενάντια στην ICE. Βίντεο έδειξε ότι αφού ο Πρέτι αφοπλίστηκε από το πιστόλι του, το οποίο ήταν στη θήκη της ζώνης του, πυροβολήθηκε πολλές φορές από τουλάχιστον έναν από τους πράκτορες και πέθανε επί τόπου. Αυτό συνέβη σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου η ποιήτρια Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της ICE όταν βρισκόταν στο αυτοκίνητό της μπλοκάροντας έναν δρόμο και άρχισε να προχωρά προς τον πράκτορα.

Δείτε το βίντεο με τη δήλωση της Μελάνιας Τραμπ όπως μεταδόθηκε από το δημοσίευμα της Daily Mail: