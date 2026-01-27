Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μινεάπολη, σε μια κίνηση που ενδέχεται να σηματοδοτήσει αλλαγή στη στάση του Λευκού Οίκου μετά τον θάνατο ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από πυροβολισμούς ομοσπονδιακών αξιωματούχων το Σαββατοκύριακο.

Καθώς ο διοικητής της Συνοριακής Φρουράς, Γκρέγκορι Μποβίνο, και ορισμένοι πράκτορες μετανάστευσης αποχωρούν, ο «τσάρος των συνόρων», Τομ Χόμαν, θα αρχίσει να ηγείται των προσπαθειών επί τόπου στην πόλη της Μινεσότα, μετά την κλιμάκωση των εντάσεων που προκάλεσε η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι το περασμένο Σάββατο.

Η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να υποδηλώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να αναθεωρήσει την πιο επιθετική ομοσπονδιακή δράση στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης.

Ο Μποβίνο ήταν το πρόσωπο της επιχείρησης όταν ο Πρέτι – ένας παρατηρητής που φαινόταν να βιντεοσκοπεί τους πράκτορες – εμπλέχθηκε σε μια αντιπαράθεση που οδήγησε στο να πυροβοληθεί πολλές φορές σε έναν δρόμο στη Μινεάπολη.

Ο διοικητής της συνοριακής φρουράς πυροδότησε ακόμη περισσότερο την ένταση μετά τον θάνατο του Πρέτι, ισχυριζόμενος ότι ο 37χρονος σκόπευε να «σφαγιάσει» ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε ότι οι πράκτορες που πυροβόλησαν βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αφού ο Πρέτι, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους είχε ένα πιστόλι, αντιστάθηκε στις προσπάθειές τους να τον αφοπλίσουν το Σάββατο.

Μάρτυρες, τοπικοί αξιωματούχοι και η οικογένεια του θύματος αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή, επισημαίνοντας ότι ο Πρέτι κρατούσε ένα τηλέφωνο στο χέρι του, όχι όπλο. Οι γονείς του, εντωμεταξύ, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι διαδίδει «αηδιαστικά ψέματα» για το τι συνέβη.

Πριν από το περιστατικό, ο Μποβίνο ήταν βασικό στέλεχος της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης σε διάφορες πόλεις, ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τακτικά δημοσίευε βίντεο από επιδρομές και προωθητικά βίντεο που έδειχναν τη δράση των πρακτόρων του.

Ο Χόμαν, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον πρόεδρο, υποστηρίζει την επιθετική πολιτική του Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης. Έχει όμως και εμπειρία στον ρόλο αυτό, καθώς εργάστηκε σε θέματα μετανάστευσης και απελάσεων κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Δημοκρατικού, Μπαράκ Ομπάμα.

Στη Μινεάπολη, τη Δευτέρα, παρέμεναν η ένταση και η απογοήτευση για την παρουσία των ομοσπονδιακών αξιωματούχων, παρά την είδηση ότι ο Μποβίνο και ορισμένοι πράκτορες θα έφευγαν. «Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, φοβούνται», είπε ο Τζορτζ Κορντέρο, κάτοικος σε κοντινή περιοχή, σύμφωνα με το BBC.

Ο Πρέτι ήταν ο δεύτερος κάτοικος της Μινεάπολης που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους μετανάστευσης από την άφιξή τους στην πολιτεία. Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής Συνόρων (ICE) στις 7 Ιανουαρίου.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ο Μποβίνο είχε απομακρυνθεί από τη θέση του, αλλά εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το διέψευσε, λέγοντας ότι ο αρχηγός της συνοριακής φρουράς «είναι βασικό μέλος της ομάδας του προέδρου και ένας σπουδαίος Αμερικανός».