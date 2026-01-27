Ομοσπονδιακοί πράκτορες που είχαν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη αναμένεται να αρχίσουν να αποχωρούν από την πόλη από σήμερα, όπως ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ο δήμαρχός της, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε κινήσεις αποκλιμάκωσης μετά τον θάνατο δεύτερου Αμερικανού από πυρά αστυνομικών που είχαν αναλάβει την εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής.

Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Μινεσότας ήταν «τραγωδία» και ο πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει κόσμο να τραυματίζεται ή να σκοτώνεται στους δρόμους», διαβεβαίωσε τον Τύπο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χθες το μεσημέρι.

Αντιμέτωπος με θύελλα επικρίσεων–κι από το δικό του πολιτικό στρατόπεδο–για την σκληρή γραμμή στην πόλη του αμερικανικού βορρά, ο μεγιστάνας γνωστοποίησε μέσω Truth Social πως είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική συζήτηση με τον δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουόλς, κατόπιν με τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι.

Αυτός ο τελευταίος ανακοίνωσε κατόπιν μέσω X ότι «μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να αποχωρούν από την περιοχή» εντός της ημέρας.

«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου οι υπόλοιποι (πράκτορες) που εμπλέκονται στην επιχείρηση αυτή να φύγουν», πρόσθεσε ο δημοκρατικός αιρετός.

I spoke with President Trump today and appreciated the conversation. I expressed how much Minneapolis has benefited from our immigrant communities and was clear that my main ask is that Operation Metro Surge needs to end. The president agreed the present situation can’t continue. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026

Ο κ. Φρέι αναμένεται να συναντηθεί επίσης εντός της ημέρας με τον Τομ Χόμαν, στον οποίο ανατέθηκε να συνεχίσει να εκτελεί την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών του προέδρου Τραμπ και ο οποίος στάλθηκε εκεί χθες βράδυ.

Ο κ. Χόμαν, που «αναφέρεται άμεσα» στον αρχηγό του κράτους, θα διευθύνει τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), αντικαθιστώντας τον αρχηγό της αστυνομίας συνόρων Γκρεγκ Μποβίνο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Παραμένει ωστόσο η απαίτηση του κ. Τραμπ, πλέον κόκκινη γραμμή για τους τοπικούς δημοκρατικούς αιρετούς, να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση.

Μεγάλο μέρος της πολιτείας θεωρείται στην πράξη «καταφύγιο» για τους μετανάστες: έχει περιορίσει τη συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου με την ICE.

Δικαιοσύνη

Σε ατμόσφαιρα ακραίας πόλωσης μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, 37χρονης Αμερικανίδας, από τις σφαίρες ομοσπονδιακού αστυνομικού στη Μινεάπολη την 7η Ιανουαρίου, η δικαιοσύνη κλήθηκε να δώσει απαντήσεις σε δυο μέτωπα χθες.

Κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, ομοσπονδιακή δικάστρια υποσχέθηκε ότι θα αποφανθεί γρήγορα όσον αφορά την αξίωση του γενικού εισαγγελέα της Μινεσότας να ανασταλεί η αντιμεταναστευτική επιχείρηση στην πολιτεία.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο στις ΗΠΑ, επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντέιβιντ Σουλτς, καθηγητής πολιτικών επιστημών και δικαίου στο πανεπιστήμιο Χάμλιν.

Προσφυγή για να εμποδιστούν οι αρχές να καταστρέψουν αποδεικτικό υλικό στην υπόθεση Πρέτι εξετάστηκε, ωστόσο δεν ανακοινώθηκε ετυμηγορία ακόμη.

«Διενεργείται έρευνα (…) προφανώς δεν θα καταστρέψουμε αποδείξεις», διαβεβαίωσε ο δεύτερος τη τάξει στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλαντς–άλλοτε προσωπικός δικηγόρος του προέδρου Τραμπ–το Fox News χθες το πρωί.

Μεταξύ άλλων, οι δημοκρατικοί στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο απειλούν ότι θα παγώσουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση.

«Δεν μου αρέσουν»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal την Κυριακή ο πρόεδρος Τραμπ υπονόησε πως οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί θα φύγουν από τη Μινεσότα «κάποια δεδομένη στιγμή».

Για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, είπε πως «δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί», συμπλήρωσε όμως πως «αλλά δεν μου αρέσει κάποιος να πηγαίνει σε διαδήλωση οπλισμένος».

Όπως και στην υπόθεση της Ρενέ Γκουντ, η κυβέρνησή του επέρριψε την ευθύνη για τον θάνατο του 37χρονου νοσοκόμου στον ίδιο, κατηγορώντας τον πως έφερε πιστόλι–είχε ωστόσο άδεια οπλοφορίας, αντέτειναν οι τοπικές αρχές.

Ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα βίντεο που απαθανατίζουν τον θάνατό του αντικρούει την επίσημη εκδοχή, κατά την οποία ήγειρε απειλή για τη ζωή των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Πλάνα δείχνουν τον νοσοκόμο στον δρόμο, καθώς καταγράφει γυρίζοντας βίντεο με το κινητό τηλέφωνό του επιχείρηση οπλισμένων ανδρών οι οποίοι φορούν γιλέκα που αναγράφουν «αστυνομία».

Προσπαθεί να επέμβει όταν πράκτορας σπρώχνει βίαια διαδηλώτρια και δέχεται σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο. Πράκτορας τον ρίχνει μπρούμυτα και τον περικυκλώνουν πολλοί άλλοι συνάδελφοί του.

Όταν αστυνομικός ντυμένος με γκρι στολή βρίσκει όπλο στη μέση του Άλεξ Πρέτι, που κρατούν πολλοί άλλοι αστυνομικοί, ακούγεται πυροβολισμός. Ακολουθούν πολλοί άλλοι πυροβολισμοί–τουλάχιστον δέκα.

Οι γονείς του θύματος κατηγόρησαν με ανακοίνωσή τους την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ότι διασπείρει «αηδιαστικά ψέματα» για τον γιο τους.

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ πρόσαψε τον Άλεξ Πρέτι ούτε λίγο ούτε πολύ «εσωτερική τρομοκρατία», ενώ ο Γκρεγκ Μποβίνο δήλωσε σε αμερικανικό δίκτυο πως οι πράκτορές του που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι ήταν «τα θύματα» στην υπόθεση.

Πένθος και οργή

Διαπράττεται «σφαγή στους δρόμους», είπε αναστενάζοντας χθες Δευτέρα ο Στίβεν ΜακΛάφλιν, εν μέσω πολικού ψύχους στη Μινεάπολη, καθώς απέτινε φόρο τιμής στον Άλεξ Πρέτι, Αμερικανό που σκότωσαν το Σάββατο ομοσπονδιακοί πράκτορες των υπηρεσιών μετανάστευσης στο αστικό κέντρο αυτό των βόρειων ΗΠΑ.

Αυτοσχέδιο μνημείο έχει στηθεί στο χιόνι, ακριβώς στο σημείο όπου δέχτηκε πυρά ο νοσοκόμος μονάδας εντατικής θεραπείας, 37 ετών, όχι μακριά από το σημείο όπου η Ρενέ Γκουντ, συνομήλική του Αμερικανίδα, σκοτώθηκε την 7η Ιανουαρίου από τις σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Παρά το ψύχος–η αίσθηση θερμοκρασίας βρισκόταν στους μείον 20° Κελσίου–πλήθος κόσμου συνέχιζε, χωρίς σταματημό, να αφήνει λουλούδια, φωτογραφίες, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα στο σημείο, υπό τα βλοσυρά βλέμματα αστυνομικών σε μικρή απόσταση.

Κάποιοι στέκονταν για λίγο, με σκυμμένα κεφάλια. Άλλοι έμεναν περισσότερο, πασχίζοντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Ο Άλεξ Πρέτι, σημείωσαν πολλοί, πέθανε όπως έζησε: προσπαθώντας να φροντίσει άλλους.

«Σ’ ευχαριστούμε για τη συμπόνια σου και για την αγάπη σου για αυτούς που φρόντισες», διάβαζε κανείς σε χειρόγραφη επιγραφή ανάμεσα σε λουλούδια.

Ο νοσοκόμος προσπάθησε να βοηθήσει γυναίκα την οποία έσπρωξε βίαια αστυνομικός όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες τον έριξαν κάτω, προτού τον πυροβολήσουν πάνω από δέκα φορές.

«Δεν είναι αυτή η Αμερική»

Ο 68χρονος Στίβεν ΜακΛάφλιν είπε πως τον συγκλόνισαν τόσο ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, όσο και οι δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που επέρριψαν την ευθύνη στο θύμα–κατηγορώντας το για «τρομοκρατία».

«Η διαφθορά είναι πλέον ο κανόνας, κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί την κυβέρνηση. Είναι τρομακτικό και ποταπό το ότι μπορείς να εκτελέσεις οποιονδήποτε εν ψυχρώ στον δρόμο και κατόπιν να τον δυσφημίζεις και να λες ψέματα για το τι έγινε», υπογράμμισε με εμφανή αγανάκτηση ο συνταξιούχος από τη Μινεσότα.

«Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό, αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Αυτή είναι σφαγή στους δρόμους, δεν είναι αυτή η Αμερική», επέμεινε.

«Λένε ψέματα. Είναι τρομακτικό, διότι όλοι έχουμε μάτια, όλοι είδαμε τι έγινε. Είδαμε τι έγινε το Σάββατο και είδαμε τι έπαθε η Ρενέ Γκουντ», πλειοδότησε η Τέιλορ Στόνταρτ, 25 ετών, μιλώντας με τόνο έντονα φορτισμένο.

«Προσπαθούν να μας πουν ότι δεν πρέπει να πιστέψουμε αυτό που είδαμε με τα μάτια μας. Με δουλεύετε; Είναι πραγματικά θλιβερό, είναι πραγματικά τρομακτικό», πρόσθεσε, κουνώντας το κεφάλι της.

Η Τρίσα Ντόλι, νοσοκόμα, αισθάνθηκε πως ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι την αφορούσε άμεσα.

«Δεν είναι αυτή η Αμερική στην οποία μπορούμε να ζήσουμε, δεν είναι αυτό που θέλουμε, κανένας μας. Δεν είναι δυνατόν», είπε η 58χρονη.

Άλλοι εκφράστηκαν πιο διακριτικά, αν και δυσκολεύονταν να βρουν λόγια για να περιγράψουν πώς αισθάνονταν.

Κάτοικος της Μινεάπολης, που έδωσε απλά το μικρό της όνομα, Τζέσικα, καταβάλλοντας προσπάθεια να συγκρατήσει τα δάκρυά της, συνόψισε γιατί ένιωσε την ανάγκη να πάει εκεί.

«Αυτό που γίνεται είναι επίθεση εναντίον του Συντάγματος, εναντίον των δικαιωμάτων των αμερικανών πολιτών», είπε. «Οι ελευθερίες που περιορίζονται σήμερα είναι αυτές για τις οποίες δώσαμε μάχες, είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε η αμερικανική επανάσταση», εξήγησε.