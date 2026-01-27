Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε χθες Δευτέρα 26/1 πως το Ιράν επιδιώκει διπλωματική λύση όσον αφορά τις εντάσεις με τις ΗΠΑ, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφθασε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η κατάσταση όσον αφορά το Ιράν είναι «ρευστή», καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύσσουν -ιδίως ναυτικούς και άλλους- στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή, δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

«Έχουμε μεγάλη αρμάδα κοντά στο Ιράν. Μεγαλύτερη απ’ ό,τι στη Βενεζουέλα», είπε ο πρόεδρος Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως η διπλωματία παραμένει στο τραπέζι.

«Θέλουν να κλειστεί συμφωνία. Το ξέρω. Έχουν τηλεφωνήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Θέλουν να μιλήσουμε», τόνισε στον Axios.

Χθες Δευτέρα το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «Κεντρική Διοίκηση») ανακοίνωσε πως το αεροπλανοφόρο Λίνκολν μαζί με τα πλοία συνοδείας του έφθασε στην περιοχή «ευθύνης» του, η οποία συμπεριλαμβάνει το Ιράν.

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου και της δύναμης κρούσης του σκοπό έχει «την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», κατά τη φρασεολογία της CENTCOM.

Κατά όσα είναι γνωστά, το σκάφος πλέει ακόμη στον Ινδικό Ωκεανό. Δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ως τώρα να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, μετά τη σκληρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην οποία, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με πηγές στην κυβέρνησή του που μίλησαν στον Axios υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο κ. Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.

Κατά τις ίδιες πηγές, εντός της εβδομάδας αναμένεται να παρουσιαστούν επιπρόσθετες στρατιωτικές «επιλογές» στον Ρεπουμπλικάνο από τους συμβούλους του για ζητήματα ασφαλείας.

Το ότι έφθασε στην περιοχή αεροπλανοφόρο και η δύναμη κρούσης του προσφέρει αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες στην περίπτωση που πάρει την απόφαση να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, σημείωσε η Wall Street Journal.