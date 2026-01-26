Ένα κοριτσάκι 4 ετών πέθανε σήμερα το μεσημέρι στο Μακάρειο Νοσοκομείο με τον θάνατό του να αποδίδεται στη γρίπη Α.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Χαράλαμπο Χαριλάου, το παιδί εισήχθη αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για νοσηλεία, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου όπου και κατέληξε.

«Δυστυχώς, σήμερα το μεσημέρι, κοριτσάκι 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση το Σάββατο από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στη ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, απεβίωσε. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια συνέπεια της γρίπης Α», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας της γρίπης Α έχουν χάσει τη ζωή τους, στην Κύπρο, από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα άλλοι 13 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι.