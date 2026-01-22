Η Κούβα βρίσκεται στο πιο επικίνδυνο σταυροδρόμι της σύγχρονης ιστορίας της. Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης, η Ουάσινγκτον αναζητά πρόσωπα εκ των έσω στο καθεστώς της Αβάνας, ικανά να διευκολύνουν μια συμφωνία που θα οδηγήσει στο τέλος της κομμουνιστικής εξουσίας μέσα στους επόμενους μήνες.

Η πτώση του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα θεωρείται από την κυβέρνηση Τραμπ μοντέλο και προειδοποίηση για την Κούβα. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η κουβανική οικονομία βρίσκεται ένα βήμα πριν την πλήρη κατάρρευση, μετά την απώλεια της βασικής της στήριξης: του φθηνού πετρελαίου από το Καράκας.

Κούβα χωρίς πετρέλαιο: Οικονομία στο χείλος του γκρεμού

Η Κούβα εξαρτάται εδώ και δεκαετίες από τη Βενεζουέλα για την ενεργειακή της επιβίωση. Η διακοπή της ροής πετρελαίου απειλεί να βυθίσει το νησί στο απόλυτο σκοτάδι – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, οδηγώντας σε γενικευμένα μπλακ άουτ, παράλυση των μεταφορών και κατάρρευση της παραγωγής.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον στοχεύει τις κουβανικές ιατρικές αποστολές στο εξωτερικό, την κύρια πηγή σκληρού συναλλάγματος για το καθεστώς, επιβάλλοντας κυρώσεις και απαγορεύσεις βίζας σε εμπλεκόμενους αξιωματούχους.

Κούβα και ΗΠΑ: Μυστικές απειλές, δημόσια άρνηση

Αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν απειλήσει ανοιχτά με στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι η επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο λειτουργεί ως σιωπηλό μήνυμα προς την Αβάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι «δεν θα πάει άλλο χρήμα ή πετρέλαιο στην Κούβα», καλώντας την ηγεσία της χώρας να «κάνει συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά». Στο εσωτερικό της Κούβας, όμως, η απάντηση είναι κάθετη: Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο υποχώρησης, μιλώντας για «εκβιασμό και εκφοβισμό».

Την ίδια στιγμή, η καθημερινότητα στην Αβάνα γίνεται όλο και πιο ζοφερή. Σκοτεινοί δρόμοι, έλλειψη καυσίμων, φόβος και μια σιωπηλή μορφή διαμαρτυρίας: χτυπήματα σε κατσαρόλες μέσα στη νύχτα, όταν πέφτει ξανά το ρεύμα και η απόγνωση ξεχειλίζει.