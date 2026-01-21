Η ρωσική Άπω Ανατολή κυριολεκτικά θάφτηκε κάτω από το χιόνι την Τρίτη, λόγω της ισχυρότερης χιονόπτωσης των τελευταίων 60 ετών. Το κύμα κακοκαιρίας σάρωσε ολόκληρη την Ασία και έφτασε μέχρι και τη Σαγκάη.

Το ψύχος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, κλείνοντας δρόμους στην Κίνα και αφήνοντας εγκλωβισμένους ταξιδιώτες στην Ιαπωνία, ενώ τμήματα της ρωσικής Άπω Ανατολής παρέλυσαν εντελώς. Οι επιστήμονες απέδωσαν τα φαινόμενα σε κύματα ψυχρού αέρα από την Αρκτική που επηρεάζουν την ανατολική Ρωσία, την Ασία και την ανατολική Ευρώπη.

Στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη Ρωσία, τεράστιοι όγκοι χιονιού ύψους αρκετών μέτρων απέκλεισαν εισόδους κτιρίων και έθαψαν οχήματα. Σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς, το πρώτο μισό του Ιανουαρίου έπεσαν περισσότερα από 2 μέτρα χιονιού, ακολουθώντας τα 3,7 μέτρα που είχαν καταγραφεί τον Δεκέμβριο. Στην πόλη Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να περπατήσουν στην κυριολεξία πάνω σε λόφους χιονιού, το ύψος των οποίων έφτανε τα φανάρια της τροχαίας.

Έκπληξη προκάλεσε η χιονόπτωση στη Σαγκάη, σύμφωνα με τη New York Post, καθώς μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα η θερμοκρασία στην πόλη άγγιζε τους 20°C. Η απότομη πτώση του υδραργύρου (έως και 14 βαθμούς σε ορισμένες επαρχίες) οδήγησε στο κλείσιμο κεντρικών οδικών αρτηριών σε 12 επαρχίες της χώρας.

Στην Ιαπωνία, οι ισχυροί άνεμοι και το πυκνό χιόνι στις βορειοδυτικές ακτές είχαν σαν αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποίησε ότι η βαριά χιονόπτωση θα συνεχιστεί στις βόρειες και δυτικές περιοχές έως τις 25 Ιανουαρίου, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Οι εταιρείες ANA και Japan Airlines ακύρωσαν συνολικά σχεδόν 100 πτήσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες.