Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας του Σακραμέντο της Καλιφόρνιας ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τον θάνατο ενός πρώην αναπληρωτή σερίφη που θεωρούνταν ύποπτος για τη δολοφονία του 11χρονου γιου του με μαχαίρι.

Το υλικό, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες, περιλαμβάνει βίντεο από κάμερες περιπολικών και σώματος από μια καταδίωξη που έλαβε χώρα στις 2 Δεκεμβρίου κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Interstate 5 στις κομητείες Σακραμέντο και Σαν Χοακίν, στην οποία ενεπλάκη ο 40χρονος Μάρβιν Μοράλες. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο Μοράλες τράπηκε σε φυγή ύστερα από μια θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε ένα σπίτι στο Ελκ Γκρόουβ νωρίτερα το ίδιο πρωί.

Το βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να καταδιώκουν το όχημα του Μοράλες, καθώς κινούνταν νότια στον I-5, προτού η τροχαία τοποθετήσει ειδικά καρφιά στον δρόμο. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, ανασηκώθηκε για λίγο στον αέρα και κατέληξε σε ένα χαντάκι.

Το οπτικό υλικό δείχνει πολλούς αστυνομικούς να πλησιάζουν το τρακαρισμένο όχημα λίγες στιγμές αργότερα. Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να δίνουν εντολές στον Μοράλες, ο οποίος, ενώ βρισκόταν έξω από το όχημά του, εθεάθη να ανασύρει από αυτό κάτι που οι Αρχές δήλωσαν ότι έμοιαζε με τουφέκι και αρνήθηκε να το ρίξει κάτω. Ο Μοράλες δέχτηκε στη συνέχεια πολλαπλές σφαίρες και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ένα νοσοκομείο, σύμφωνα με το cbsnews.