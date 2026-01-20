Ο Γάλλος δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά προσήχθη τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που διοργάνωσε το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, διαμαρτυρόμενο για την επίθεση της Δαμασκού εναντίον Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία, όπως γνωστοποίησε το ίδιο το κόμμα.

Σύμφωνα με το DEM, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, που οργάνωνε τη συγκέντρωση αυτή στη συνοικία Σαντζάκτεπε, μέλη του κόμματος συνελήφθησαν επίσης.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Μπουκαντουρά, ανταποκριτής γαλλικών μέσων ενημέρωσης όπως η εβδομαδιαία εφημερίδα Courrier international και η ημερήσια Ouest-France, τέθηκε υπό κράτηση σήμερα το βράδυ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την εκδίωξη Κούρδων μαχητών από περιοχές που είχαν υπό τον έλεγχό τους στη βόρεια Συρία.

Έπειτα από μάχες που διήρκησαν μέρες, ο συριακός στρατός αναπτύχτηκε σήμερα στις περιοχές από τις οποίες αποχώρησαν οι κουρδικές δυνάμεις, καταφέροντας σοβαρό πλήγμα στις ελπίδες των Κούρδων για αυτονομία.

Το κόμμα σκόπευε συγκεκριμένα να καταγγείλει «τον θάνατο πολλών αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά» στις συνοικίες όπου κατοικούν κυρίως Κούρδοι του Χαλεπίου, «οι οποίες μετατράπηκαν σε εμπόλεμες ζώνες».

Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κουρδική μειονότητα (περίπου το 20% του πληθυσμού) στην Τουρκία, ενώ η κυβέρνηση μετέχει σε μια ειρηνευτική διαδικασία με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Το DEM κατήγγειλε το «σαμποτάζ» των ειρηνευτικών προσπαθειών στην Τουρκία, η οποία μοιράζεται σύνορα που εκτείνονται σε περισσότερα από 900 χιλιόμετρα με τη Συρία.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζήτησαν απόψε «την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου που δεν έκανε τίποτα άλλο παρά το νόμιμο καθήκον του να καλύπτει αυτή την διαμαρτυρία», τόνισε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης προάσπισης του Τύπου, Ερόλ Οντερόγλου.