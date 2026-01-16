Η Ashley St Clair, γνωστή influencer και μητέρα ενός από τα παιδιά του Έλον Μασκ, κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, κατηγορώντας το chatbot Grok ότι δημιούργησε ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο τα όρια της χρήσης της AI.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε αρχικά σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η St Clair υποστηρίζει ότι το Grok δημιούργησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα αλλοιωμένη εικόνα της, στην οποία εμφανιζόταν να φορά μπικίνι. Όπως αναφέρει, ζήτησε από την xAI να σταματήσει άμεσα κάθε αντίστοιχη παραγωγή περιεχομένου.

Παρά το αίτημά της, η αγωγή αναφέρει ότι το Grok συνέχισε να δημιουργεί και να διαδίδει «αμέτρητο σεξουαλικά κακοποιητικό, εξευτελιστικό και ιδιωτικό deepfake περιεχόμενο», ακόμη και με φωτογραφία της από όταν ήταν 14 ετών, η οποία αλλοιώθηκε ώστε να εμφανίζεται γυμνή ή ημίγυμνη.

Ο Έλον Μασκ και το σκάνδαλο με το Grok

Η Ashley St Clair είναι συντηρητική influencer με περίπου 1 εκατομμύριο ακολούθους στο X και έχει αποκτήσει παιδί με τον Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια φιλογεννητικές απόψεις και έχει γίνει πατέρας τουλάχιστον 14 παιδιών με διαφορετικές γυναίκες. Η προσωπική της σχέση με τον δισεκατομμυριούχο προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση.

Μετά την καταγγελία των εικόνων, η St Clair υποστηρίζει ότι ο λογαριασμός της στο X έχασε το verification badge, τη συνδρομή premium και τη δυνατότητα εσόδων. Η υπόθεση μεταφέρθηκε πλέον σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ενώ η xAI δεν έχει σχολιάσει επίσημα. Το ζήτημα έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία και ο Έλον Μασκ δέχονται έντονη κριτική για τη διάδοση ψεύτικων σεξουαλικών εικόνων μέσω AI, μεταδίδουν οι Financial Times.

Έλον Μασκ, απαγορεύσεις και νομικές κινήσεις

Το θέμα έχει οδηγήσει σε απειλές προστίμων και απαγορεύσεων σε χώρες της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, καθώς και σε έρευνες από τις αρχές της Καλιφόρνιας και τη βρετανική Ofcom. Το Grok έχει ήδη απαγορευθεί σε Ινδονησία και Μαλαισία. Η xAI ανακοίνωσε πρόσφατα ότι περιόρισε τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων, ώστε να αποτρέπεται η αφαίρεση ρούχων και η παραγωγή μη συναινετικού περιεχομένου.

Η St Clair ζητά προσωρινή δικαστική εντολή ώστε να απαγορευτεί στο Grok να δημιουργεί εικόνες που την «απογυμνώνουν», δηλώνοντας ότι βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση και φόβο. Την ίδια στιγμή, η xAI κατέθεσε αγωγή εναντίον της στο Τέξας, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε τους όρους χρήσης. Παράλληλα, ο Έλον Μασκ δήλωσε πως σκοπεύει να διεκδικήσει την πλήρη επιμέλεια του ενός έτους γιου τους, προσθέτοντας ακόμη μία διάσταση στη δημόσια αντιπαράθεση.