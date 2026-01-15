Ένας διαρρήκτης που κατέγραφε μόνος του τις προετοιμασίες για τις επιδρομές σε σπίτια και τη χρήση κλεμμένων πολυτελών αυτοκινήτων, συνέβαλε άθελά του στην εξάρθρωση ολόκληρης της εγκληματικής ομάδας του, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο μασκοφόρος κλέφτης Χάμζα Γκαφούρ κατέγραφε βίντεο στα οποία εμφανιζόταν να ετοιμάζεται για διαρρήξεις, να οδηγεί πολυτελή οχήματα και να επιδεικνύει δεσμίδες μετρητών, υλικό που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως «καθοριστικό αποδεικτικό υλικό».

Ο 22χρονος από το Μπράντφορντ του Δυτικού Γιορκσάιρ ήταν ένας από τους έξι που καταδικάστηκαν για οργανωμένες διαρρήξεις με στόχο ακριβά οχήματα, οι οποίες διαπράχθηκαν σε διάστημα δύο μηνών. Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία Τσόρλεϊ δείχνουν τον Γκαφούρ να φοράει μάσκα προσώπου, σαν να ετοιμάζεται για «δουλειά», καθώς και βίντεο τραβηγμένο από τη θέση του οδηγού ενός BMW. Σε άλλο βίντεο, ο ίδιος εμφανίζεται να καταγράφει σωρούς χρημάτων.

Η συμμορία πραγματοποίησε σειρά διαρρήξεων μεγάλης αξίας μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2023, ταξιδεύοντας από το Μπράντφορντ προς το Λάνκασαϊρ για να διαπράξει τις κλοπές, σύμφωνα με την Daily Mail. Τα μέλη της έκλεβαν οχήματα, τα οποία συχνά οδηγούσαν σε κονβόι με μεγάλη ταχύτητα, ενώ ορισμένα ενεπλάκησαν και σε τροχαία ατυχήματα. Σε περιστατικό στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, ένα Volkswagen Tiguan αξίας 35.000 λιρών εκλάπη από κατοικία στο Κόουλν του Λάνκασαϊρ και εγκαταλείφθηκε έπειτα από καταδίωξη, με το ηχοσύστημα αξίας 2.500 λιρών να έχει αφαιρεθεί. Σε άλλο περιστατικό, στις 30 Οκτωβρίου 2023, ένα BMW X3 αξίας 79.000 λιρών εκλάπη από σπίτι στο Λάνγκο του Λάνκασαϊρ, με το θύμα να ενημερώνεται για την κλοπή όταν αστυνομικοί τού είπαν ότι το όχημα είχε εμπλακεί σε ατύχημα στο Μπράντφορντ και θεωρούνταν κλεμμένο.

Κατά την έρευνα, DNA του Καμράν Άχμεντ, 23 ετών, εντοπίστηκε στον αερόσακο του οδηγού, μαζί με στοιχεία που συνέδεαν την υπόθεση με τον Τζόρνταν Μέι, επίσης 23 ετών. DNA βρέθηκε ακόμη σε αναπτήρα που είχε αφήσει ο Μοχάμεντ Ζουμπίρ, 24 ετών. Οι ντετέκτιβ συνέθεσαν το παζλ αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβανόταν και ένα σπασμένο iPhone που είχε αφεθεί μέσα σε ένα από τα κλεμμένα αυτοκίνητα.

Οι διαρρήξεις διαπράχθηκαν σε περιοχές της Ανατολικής Λάνκασαϊρ, όπως το Πέντλ, το Μπλάκμπερν, η κοιλάδα Ρίμπλ, το Χάιντμπερν και το Τσόρλεϊ. Κατά τη σύλληψη του Γκαφούρ, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό του τηλέφωνο ενοχοποιητικό υλικό, μεταξύ άλλων φωτογραφίες ενός κλεμμένου Mercedes. Σε έρευνα στο υπνοδωμάτιό του βρέθηκε τσάντα Louis Vuitton γεμάτη με εκατοντάδες συσκευασίες κρακ κοκαΐνης και ηρωίνης.

Συνολικά, τα μέλη της συμμορίας καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης συνολικής διάρκειας 15 ετών. Ο Χάμζα Γκαφούρ, 22 ετών, από την οδό Σάντερλαντ στο Μπράντφορντ, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη. Ο Μοχάμεντ Ζουμπίρ, 24 ετών, από την οδό Κλέιτον στο Μπράντφορντ, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και εννέα μήνες. Ο Τζόρνταν Μέι, 23 ετών, χωρίς μόνιμη κατοικία, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες, όπως και ο Ντένζελ Μαντούμα, 20 ετών, από το Θορπ Όντλιν του Πόντεφρακτ. Ο Καμράν Άχμεντ, 23 ετών, από την οδό Θορπ στο Χάλιφαξ, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια, ενώ ο Ντίλαν Σάτλγουορθ, 18 ετών, από την οδό Τρίνιτι στο Όσβαλντγουιστλ, έλαβε 12μηνη εντολή παραπομπής σε πρόγραμμα νεανικής αποκατάστασης.

Ο Γκαφούρ φυλακίστηκε στις 5 Ιανουαρίου, ενώ οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν εντός του προηγούμενου έτους. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας Τσόρλεϊ χαρακτήρισε τον Γκαφούρ «όχι και τον πιο έξυπνο διαρρήκτη της παρέας», προσθέτοντας ότι «θεώρησε καλή ιδέα να καταγράφει τον εαυτό του πριν και μετά τις διαρρήξεις στην Ανατολική Λάνκασαϊρ, κατά τις οποίες κλάπηκαν οχήματα μεγάλης αξίας. Το αστείο, όμως, είναι εις βάρος του, καθώς αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό στοιχείο για την καταδίκη του ίδιου και τεσσάρων ακόμη για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων».

Ο ντετέκτιβ Τομ Άρτσερ δήλωσε ότι «η πλειονότητα των δραστών στην υπόθεση αυτή εξέτιε ήδη ποινές φυλάκισης για παρόμοια αδικήματα σε άλλες αστυνομικές περιφέρειες κατά τον χρόνο της καταδίκης. Ωστόσο, είναι ικανοποιητικό να γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί πλέον να περάσουν ακόμη περισσότερο χρόνο πίσω από τα κάγκελα».