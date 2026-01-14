Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε στις κυπριακές Αρχές ο εντοπισμός νεκρού άνδρα στην παραλιακή περιοχή Αυδήμου στη νότια ακτογραμμή της Κύπρου. Η σορός βρέθηκε τυχαία από πολίτη σε απομονωμένο σημείο, γεγονός που οδήγησε άμεσα στον αποκλεισμό της περιοχής και στην έναρξη των πρώτων ερευνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το σώμα βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, στοιχείο που δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής την οπτική αναγνώριση ή τον προσδιορισμό βασικών χαρακτηριστικών του θανόντος. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος δεν είναι πρόσφατος, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ανώτεροι αξιωματικοί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν στοιχεία από τον χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε για αρκετές ώρες, ενώ εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για την αιτία θανάτου.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί σε νεκροτομείο που λειτουργεί στις περιοχές υπό βρετανική διοίκηση, όπου την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί νεκροτομή, καθώς και λήψη γενετικού υλικού. Τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA θεωρούνται καθοριστικά για την ταυτοποίηση του άνδρα.

Αστυνομικές πηγές στην Κύπρο ανέφεραν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η υπόθεση να σχετίζεται με την εξαφάνιση 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Λεμεσού. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος, όταν το κινητό του τηλέφωνο εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα σε παράκτια ζώνη, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός.

Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι Αρχές αποφεύγουν να συνδέσουν επισήμως τις δύο υποθέσεις. Όπως τονίζεται, κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί, είτε πρόκειται για ατύχημα, είτε για παθολογικά αίτια, είτε για εγκληματική ενέργεια.